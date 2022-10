Nel giorno in cui ricorre Halloween sarebbe fin troppo facile riciclare l’espressione “offerte da paura”, ma la verità è che quelle attualmente rese disponibili da Amazon sugli smartphone OPPO — e su altri prodotti della casa cinese — meritano davvero uno sguardo interessato, visto che in più di un caso si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma.

Offerte OPPO su Amazon (31 ottobre 2022)

OPPO, che nei giorni scorsi ha festeggiato un importante traguardo con la propria community, ha già attivato una promozione interessante in occasione di Halloween, tuttavia in questo caso non ci muoviamo sullo store ufficiale del produttore, bensì nel contesto delle offerte Amazon attive oggi, 31 ottobre: nella sezione dedicata agli smartphone, salta subito all’occhio il richiamo alla promozione “Oppo: smartphone e IoT”, con sconti fino al 46%. In questa sede ci interessano soprattutto gli smartphone ma, come si può intuire, la pagina dedicata raccoglie anche numerose offerte su altri prodotti, nella fattispecie smartband e cuffie true wireless.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili, è opportuno porre la solita premessa di carattere generale: tutti i prodotti esaminati di seguito sono immediatamente disponibili, sono venduti e spediti da Amazon, con possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito, possibilità di pagamento a rate (in alcuni casi) e il solito impeccabile servizio clienti.

Smartphone

Per quanto riguarda gli smartphone, le offerte chiamano in causa modelli che vanno da meno di 200 euro a oltre 700 euro, pertanto ci sono soluzioni capaci di soddisfare vari target di utenti.

Il modello più economico della selezione è OPPO A76, disponibile all’acquisto a 189,90 euro, seguito dal più famoso OPPO Reno7 col suo particolare comparto fotografico e l’iconica colorazione Sunset Orange (a questo link trovate la nostra recensione): uno sconto del 20% lo porta a 264,90 euro. Rimanendo nell’ambito della serie Reno, si segnalano nuovi minimi per gli ottimi OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione): il primo si trova a 329,90 euro, il secondo a 499,90 euro ed entrambi sono disponibili in due colorazioni. Ecco i link per acquistarli:

Arriviamo ai modelli che oltrepassano la soglia dei 500 euro: OPPO Reno8 5G è scontato a 549,90 euro, OPPO Find X5 (ecco la nostra recensione) a 699,90 euro e OPPO Reno8 Pro 5G a 749,90 euro: per tutti e tre si tratta di nuovi minimi storici. Ecco i link diretti:

Wearable

Tra i wearable, si segnalano soprattutto OPPO Watch Free — di cui trovate la nostra recensione a questo link — scontato del 50% con un prezzo finale di 49,99 euro e le cuffie OPPO Enco Free 2 W52, acquistabili a 74,90 euro (sconto del 42%). Questi e tutti gli altri prodotti sono disponibili al link sottostante:

Offerte Amazon “Oppo: Smartphone e IoT”

