OPPO svela i suoi ingredienti per un Halloween da urlo e si prepara a lanciare tre giorni di offerte su alcuni dei prodotti del suo ecosistema. Gli sconti saranno disponibili su OPPO Store e riguarderanno alcuni modelli di smartphone e l’unico (finora) tablet a disposizione.

Gli ingredienti per Halloween secondo OPPO, tra Reno8 Pro e le offerte Android

Secondo OPPO gli ingredienti per un Halloween da brivido sono racchiusi in OPPO Reno8 Pro 5G, lo smartphone lanciato sul mercato italiano alla fine del mese di agosto 2022. Durante la notte più spaventosa dell’anno, le maschere horror e i travestimenti più spaventosi saranno perfettamente illuminati e ricchi di dettagli grazie alla NPU proprietaria MariSilicon X, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione.

Lo smartphone offre un algoritmo RAW aggiornato ed è in grado di eseguire ritratti notturni spettrali ma limpidi grazie alla riduzione del rumore AI e alla Portrait Mode con 22 livelli di regolazione per l’apertura e le dimensioni dei punti luce del bokeh sullo sfondo. Per chi preferisce i video, lo smartphone può girare filmati in 4K Ultra HDR. Il dispositivo è ancora in promo lancio con un ricco bundle.

Dopo aver celebrato un importante traguardo nella Community, OPPO lancia una serie di promozioni riguardanti i suoi smartphone e tablet Android per festeggiare la notte di Halloween. Le offerte saranno disponibili su OPPO Store dalle 20:00 di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, fino alle 23:59 di lunedì 31 ottobre. Tra i modelli protagonisti dell’iniziativa ci saranno OPPO Reno6 5G e Reno6 Pro 5G, proposti rispettivamente al prezzo di 329,99 e 499,99 euro, ma anche il flagship OPPO Find X5 Pro con sconto del 15% e il “fratello” minore OPPO Find X5 con sconto del 30%. Questi ultimi due potranno essere acquistati a rispettivamente 1099,99 euro e 699,99 euro con due ricchi bundle. Chi è invece alla ricerca di un tablet Android potrà dare uno sguardo a OPPO Pad Air, che sarà proposto a 299,99 euro in abbinamento alle cuffie Enco Free2 e al Wireless Speaker di OPPO.

Per scoprire tutti gli sconti pensati dall’OPPO Store per festeggiare Halloween basta seguire il link qui in basso. Come anticipato più su, gli sconti partiranno alle 20:00 di oggi.

