A meno di un anno di distanza dal lancio, la OPPO Community raggiunge quota 100.000 iscritti. Per festeggiare l’importante traguardo, il produttore cinese ha deciso di regalare quattro coupon a tutti gli utenti che fanno parte del suo universo virtuale: vediamo di che si tratta e come sfruttarli.

La OPPO Community è uno spazio di incontro e condivisione virtuale creato per i fan e i clienti del brand OPPO e della tecnologia in generale, che dal dicembre scorso può contare pure su un’app ufficiale. Il raggiungimento del traguardo dei 100.000 iscritti costituisce per la casa cinese motivo di orgoglio e ulteriore conferma del ruolo che il brand è riuscito a ritagliarsi nel panorama italiano.

La Community rappresenta uno spazio inclusivo, ma anche un canale di comunicazione tra gli utenti e gli esperti dell’azienda, attraverso il quale i membri possono concretamente condividere i loro interessi comuni legati alle innovazioni OPPO. Il mondo valoriale del produttore e la brand proposition “Technology for Mankind, Kindness for the World” si avvicinano ancora di più agli utenti per cercare di “costruire una società solidale trainata dall’innovazione“. Ciascun componente può contribuire al miglioramento e alla trasformazione tecnologica dell’azienda.

Nella sezione News si rimane aggiornati sulle iniziative OPPO, sulle promozioni, sugli eventi e sulle novità dei prodotti in arrivo, ma anche sui concorsi e i contest per vincere numerosi premi; nel Forum si può ricevere assistenza direttamente dagli esperti OPPO, sfruttare i tutorial o fare due chiacchiere con gli altri utenti. Grazie agli OPPO Points gli utenti possono anche accedere a contenuti personalizzati, a promozioni su misura, a giochi e a eventi esclusivi.

“Siamo fieri di essere riusciti a coinvolgere ben 100 mila persone nell’universo tecnologico di OPPO e sono certa che questo numero continuerà a crescere. Trasmettere i nostri valori in modo divertente, stimolante e interattivo fa parte della nostra mission e ci spinge a proseguire nello sviluppo di una tecnologia sempre più inclusiva e aperta” ha spiegato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Per festeggiare il successo insieme alla sua Community, OPPO regala a tutti i membri quattro coupon utilizzabili all’interno dell’OPPO Store:

100KCOMMUNITY – OPPO Band Style a 1,20 euro con una spesa minima di 25 euro sullo store online

– OPPO Band Style a 1,20 euro con una spesa minima di 25 euro sullo store online 100KCOMMUNITY5 – coupon da 5 euro per una spesa minima di 50 euro

– coupon da 5 euro per una spesa minima di 50 euro 100KCOMMUNITY10 – coupon da 10 euro per una spesa minima di 75 euro

– coupon da 10 euro per una spesa minima di 75 euro 100KCOMMUNITY20 – coupon da 20 euro per una spesa minima di 100 euro

Vi consigliamo di non perdere troppo tempo, perché i coupon hanno una validità di poche ore: potete utilizzarli sull’OPPO Store entro le ore 20:00 di venerdì 28 ottobre 2022. Purtroppo non sono cumulabili. Per scoprire tutte le proposte attualmente a disposizione sullo shop online ufficiale di OPPO potete seguire il link qui sotto:

