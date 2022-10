Android Automotive è la versione di Android Auto realizzata appositamente per i sistemi infotainment delle case automobilistiche, tuttavia non è ancora ampiamente diffuso.

Da tempo il mercato automobilistico sente la necessità di un rinnovamento di Android Automotive e ora possiamo finalmente farci un’idea di cosa bolle in pentola grazie a Volvo.

Come si presenta il nuovo Android Automotive

Volvo ha condiviso un video che mostra il nuovo Android Automotive in esecuzione sull’EX90 e a prima vista si nota subito uno stile grafico più moderno e smart.

L’innovazione inizia con una schermata iniziale completamente nuova che include una sezione inferiore che si aggiorna dinamicamente in base alle condizioni del veicolo e in grado di apprendere dal conducente quali sono le funzionalità da offrire in ogni momento.

Il filmato mostra anche il nuovo cruscotto digitale che con lo stesso stile visualizza solo le informazioni più importanti sul veicolo e sul viaggio.

Purtroppo il video pubblicato da Volvo non fornisce indicazioni in merito a quando e su quali veicoli arriverà il nuovo Android Automotive, tuttavia i veicoli più datati potrebbero non essere idonei per gestire le innovazioni introdotte dalla nuova versione del software. A seguire il video della casa automobilistica svedese.

