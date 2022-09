Android Automotive è la versione di Android Auto sviluppata da Google in collaborazione con le case automobilistiche per offrire ai conducenti un’esperienza nativa e personalizzata sugli infotainment dei loro veicoli.

Volvo aveva già anticipato che presto ci sarà un’importante riprogettazione per Android Automotive che potrebbe essere presentata ufficialmente a ottobre, quando verrà svelata la nuova Polestar 3.

Attualmente Android Automotive è veloce e facile da utilizzare, tuttavia non sembra ancora aggiornato in tutti gli ambiti.

Google sta pianificando un nuovo design del sistema per offrire più scorciatoie, un design più in linea con il Material Design 3 e altro ancora.

Il nuovo Android Automotive potrebbe essere presentato il 12 ottobre

Come suggerito dall’editor Mishaal Rahman, il lancio del SUV elettrico Polestar 3 in programma il 12 ottobre potrebbe essere l’occasione giusta per presentare la nuova versione di Android Automotive.

A fine agosto Android Automotive OS 13 è diventato ufficiale appena due mesi dopo la versione 12L. La nuova versione del sistema Android per gli infotainment arriva completo della Privacy Dashboard, oltre a nuove proprietà per i veicoli e tanti altri miglioramenti.

