Non c’è mai pace per gli utenti utilizzatori di Android Auto, piattaforma di Google tristemente nota per diversi problemi che, in diverse occasioni, vi abbiamo riportato sulle nostre pagine. Oggi è il turno degli ultimi smartphone nati in casa Google, la serie Pixel 7 infatti sembra avere alcuni problemi con il servizio in questione.

Alcuni Pixel 7 non riescono a collegarsi ad Android Auto

Le segnalazioni provengono, come spesso accade, dal forum di supporto del servizio dove diversi utenti lamentano problematiche simili; sembra infatti che alcuni possessori di Pixel 7 non riescano a stabilire una connessione tra Android Auto e il loro dispositivo.

Gli utenti segnalano come tutto funzionasse regolarmente con gli smartphone di cui erano precedentemente in possesso ma, una volta effettuato il passaggio a Pixel 7, non sono stati più in grado di utilizzare il servizio.

Google al momento non si è ancora espressa sulla questione, e sta raccogliendo quanti più dati possibili dalle segnalazioni per indagare sulla problematica; come spesso accade un utente ha però provveduto a condividere una soluzione per arginare il problema, funzionante al momento solo con i modelli di auto BMW. Si tratta in breve di cancellare sia la macchina che lo smartphone dai relativi menù di accoppiamento per poi provvedere ad aggiornare i servizi dell’auto e in seguito accoppiare nuovamente il telefono. Come detto la procedura sembra funzionare, secondo quanto riportano altri utenti riusciti nell’intento, con le vetture di marca BMW (qualora riscontraste lo stesso problema seguite questo link per la procedura passo passo), per tutti gli altri bisogna al momento attendere una soluzione da parte di Big G.

Insomma dopo i problemi con Pixel 5, ora tocca a Pixel 7, nella speranza che Google identifichi il problema e rilasci quanto prima un fix, visto che non poter utilizzare un dispositivo appena acquistato al pieno delle proprie funzionalità non fa piacere a nessuno, ancor più quando lo smartphone e il servizio che crea problemi appartengono allo stesso brand.

Potrebbe interessarti anche: Android Auto si aggiorna ancora, ecco la versione 8.3