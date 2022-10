Dopo un’attesa di qualche mese, Motorola Razr 2022 è ufficiale anche per il mercato europeo: il nuovo smartphone pieghevole con formato a conchiglia è il diretto concorrente di Samsung Galaxy Z Flip4 ed è stato svelato in Cina durante il mese di agosto. Andiamo a (ri)scoprirlo insieme al prezzo della versione in uscita in Italia.

Motorola Razr 2022 – video

Motorola Razr 2022 è ufficiale anche in Europa e arriva in Italia

L’attesa è finalmente finita: anche in Italia possiamo mettere le mani su Motorola Razr 2022, il nuovo smartphone pieghevole che rinnova la precedente generazione sotto diversi aspetti. Uno dei principali cambiamenti è costituito proprio dal cuore del dispositivo, che questa volta è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A disposizione una connettività di quinta generazione e le funzionalità Snapdragon Elite Gaming, oltre a un’avanzata Intelligenza Artificiale.

Lo smartphone offre un design minimale, compatto e moderno, impreziosito da una finitura opaca. Abbiamo uno schermo pieghevole e principale P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 144 Hz e HDR10+, accompagnato da un display esterno più piccolo, da 2,7 pollici, sempre AMOLED ma con refresh rate tradizionale (60 Hz) e risoluzione HD+ (i ppi sono simili, 394 e 372): quest’ultimo è utile per visualizzare anteprime con la fotocamera, visualizzare rapidamente le notifiche, effettuare pagamenti e non solo, senza la necessità di aprire lo smartphone.

La cerniera è stata ridisegnata e migliorata per offrire la modalità Flex View, con la quale è possibile tenerlo aperto con angoli multipli per un utilizzo senza mani (videochiamate, selfie e tanto altro). Con la funzione Quick View è anche possibile tenere il Razr sul comodino e utilizzarlo come sveglia e orologio notturno. Lo schermo interno può anche “dividersi” in due grazie alla modalità split-screen, che consente di utilizzare due app allo stesso tempo: si può ad esempio vedere un video su YouTube mentre si chatta con un amico.

Il comparto fotografico è costituito in tutto da tre sensori, uno interno e integrato tramite un piccolo foro nella parte superiore, e due esterni e sfruttabili anche attraverso lo schermo esterno. La doppia fotocamera è formata da un sensore principale da 50 MP Ultra Pixel (con OIS, 2,0 μm e una sensibilità quattro volte maggiore in condizioni di scarsa illuminazione per foto più nitide e vivaci) e da un sensore per scatti ultra-grandangolari e macro da 13 MP. Per i selfie entra in gioco il sensore da 32 MP, integrato in un piccolo foro centrale (in alto). I video possono essere registrati con più di un miliardo di sfumature di colore che soddisfano gli standard HDR10+ per quanto riguarda precisione, gamma cromatica, luminosità e contrasto; la risoluzione massima più arrivare a 8K.

La batteria è del 25% più grande rispetto a quella della precedente generazione e si spinge fino a 3500 mAh. La ricarica è veloce il doppio e può contare sulla tecnologia TurboPower da 30 W (con cavo). A livello audio a bordo troviamo dual speaker con supporto all’audio spaziale del Dolby Atmos e tre microfoni per una registrazione ottimale. Lo smartphone pieghevole di Motorola arriva sul mercato con Android 12 e offre Ready For, che amplifica le funzionalità del dispositivo permettendo il collegamento a monitor o display esterni per una visualizzazione più ampia per il lavoro e l’intrattenimento.

Rispetto alla precedente generazione, il nuovo smartphone offre cornici più contenute su tutti i fronti, anche grazie alla scomparsa del notch superiore in favore di un più elegante e discreto foro con fotocamera integrata. L’unica colorazione disponibile, almeno per ora, è quella nera denominata Satin Black. La scocca è in metallo ed è affiancata da Velvet AG glass e Gorilla Glass 5.

Ecco le specifiche tecniche complete di Motorola Razr 2022:

Scheda tecnica Motorola Razr 2022

display principale P-OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1800 pixel, 394 ppi) con refresh rate fino a 144 Hz

display esterno AMOLED da 2,7 pollici a risoluzione HD+ (800 x 573 pixel, 372 ppi) con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare e macro da 13 MP con FoV di 120°

fotocamera anteriore (interna) da 32 MP

connettività 5G dual SIM (con eSIM), LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP52, lettore d’impronte digitali

dual speaker con supporto Dolby Atmos e tre microfoni

batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W

Android 12

dimensioni: aperto: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm chiuso: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm

peso di 200 g

Prezzo e uscita in Italia

Motorola Razr 2022 è disponibile all’acquisto a partire da oggi stesso in alcuni mercati europei selezionati, tra i quali troviamo fortunatamente l’Italia. Il prezzo consigliato è di 1199,90 euro (8-256 GB) e l’acquisto può già essere effettuato sul sito ufficiale del produttore e presso altri rivenditori (per ora Amazon si fa attendere). Il listino, come prevedibile, sale un po’ rispetto ai 6499 yuan (corrispondenti a circa 930 euro) richiesti in Cina per la versione 8-256 GB, ma costituisce un importante passo avanti rispetto ai 1599,99 euro richiesti per la seconda generazione.

Acquista Motorola Razr 2022 da Unieuro a 1139,05 euro

Acquista Motorola Razr 2022 da MediaWorld

