Halloween si avvicina e MediaWorld non si fa trovare impreparata: sono disponibili sia sul sito sia nei negozi sparsi per l’Italia le offerte Tecnologia da brivido, che includono proposte su tanti modelli di smartphone Android e persino su qualche tablet. Scopriamo gli sconti più interessanti a cui vale la pena dare un’occhiata.

Al via le offerte di Halloween MediaWorld: Tecnologia da brivido fino al 31 ottobre

Le offerte dell’iniziativa Tecnologia da brivido MediaWorld sono disponibili online e nei punti vendita fino al 31 ottobre 2022, salvo esaurimento scorte. Gli sconti sono parecchi e riguardano diverse categorie tech, tra le quali quelle degli smartphone e dei tablet Android: abbiamo ribassi su dispositivi di fascia alta come OPPO Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8, ma anche diverse proposte sulla fascia media (Galaxy A53 5G, OPPO Reno8 Lite 5G, Galaxy Tab S7 FE) e bassa (Redmi Note 11, Galaxy A13, Galaxy Tab A8).

Come spesso capita, MediaWorld mette anche a disposizione il tasso zero su diversi prodotti, con finanziamento in 20 rate con TAN e TAEG 0%: i dettagli sono disponibili sul sito. Scopriamo dunque una bella selezione delle migliori offerte MediaWorld della Tecnologia da brivido di Halloween:

Offerte smartphone Android

Offerte tablet Android

Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte di Halloween di MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti della Tecnologia da brivido della nota catena basta seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte Tecnologia da brivido MediaWorld

