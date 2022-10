Nella giornata di ieri Google ha diffuso un rapporto sui guadagni del terzo trimestre 2022 di Alphabet (qualora voleste dare un’occhiata trovate il documento qui), e Pixel 6a è stato indicato come principale responsabile della solida crescita dei ricavi hardware.

I ricavi delle vendite dell’hardware di Google aumentano, anche grazie a Pixel 6a

Google Pixel 6a, presentato a maggio 2022, viene venduto anche in Italia (sia sullo store ufficiale di Big G che su Amazon) ad un prezzo di listino di 459 euro.

Nel bilancio di cui parlavamo in apertura l’hardware in generale (di cui fanno parte dunque anche le vendite di Pixel 6a) ha fatto registrare guadagni per 6,895 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto ai 6,754 miliardi di dollari dello stesso trimestre del 2021. Nella categoria Altro oltre alle vendite dell’hardware figurano anche gli introiti provenienti da servizi in abbonamento del colosso, nonché i ricavi del Play Store che hanno però subito un calo su base annua.

A febbraio di quest’anno Google aveva pubblicizzato il record di vendite trimestrali ottenuto dalla serie Pixel 6 e, proprio nel video qui sopra, il CEO Sundar Pichai ha dichiarato come l’azienda abbia recentemente registrato la miglior settimana di vendite dei modelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro; Google è pienamente consapevole dell’importanza dell’hardware per il proprio ecosistema, motivo per cui anche il CEO ha sottolineato quanto segue:

L’hardware è un’importante area di investimento per noi. Stiamo investendo a fondo dal silicio al sistema operativo in potenti esperienze software, perché è una grande opportunità per far progredire l’informatica e costruire relazioni più profonde con le persone che amano usare i prodotti Google. Aiuta anche davvero a guidare l’ecosistema Android oltre la semplice costruzione della piattaforma sottostante.

