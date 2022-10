C’è un nuovo smartphone Pixel in lavorazione da Google e non si tratta del futuro “entry level” Pixel 7a. Un nuovo leak, infatti, conferma l’esistenza del progetto Google Pixel G10, nome in codice che anticipa l’arrivo sul mercato di un nuovo top di gamma da parte di Google. Sul progetto sono già emerse le prime informazioni in merito alle specifiche tecniche che confermano alcuni punti in comune con il Pixel 7 Pro presentato da poche settimane. Ecco i dettagli completi:

Google lavora ad un nuovo Pixel top di gamma: confermata l’esistenza del progetto G10

Un nuovo leak di queste ore, che porta la firma di 91Mobiles, anticipa l’arrivo sul mercato di un nuovo Google Pixel. La casa americana, infatti, sta lavorando allo sviluppo del Pixel G10. Si tratta di un nome in codice che identifica uno dei prossimi modelli della gamma Pixel. Secondo le prime informazioni sul progetto, il nuovo G10 arriverà sul mercato con un display con risoluzione di 3120 x 1440 pixel.

Il display sarà alto 155 mm e largo 71 mm con una diagonale che, quindi, sarà di circa 6,7 pollici. Queste specifiche del G10 coincidono con quelle del Pixel 7 Pro. Tra i dettagli emersi c’è la conferma in merito allo stesso posizionamento della fotocamera anteriore. Per ora, però, non ci sono molte altre informazioni sul comparto tecnico.

Il nuovo Pixel G10, quindi, potrebbe essere un’evoluzione del Pixel 7 Pro. È possibile che ci troviamo di fronte ad un primo prototipo del Pixel 8 Pro che Google dovrebbe portare sul mercato nel corso del prossimo anno. Google, quindi, potrebbe presentare una nuova generazione di Pixel molto simile a quella appena presentata, concentrando le novità all’interno della scocca e non nel design e nel form factor.

La presenza di un prototipo del Pixel 8 Pro (se davvero il G10 non è altro che il nome in codice del prossimo top di gamma di Google) potrebbe anticipare anche un debutto anticipato della nuova generazione di Pixel. I nuovi smartphone potrebbero, quindi, arrivare sul mercato con qualche mese di anticipo (magari con l’obiettivo di anticipare il lancio degli iPhone di nuova generazione di Apple, in particolare negli USA).

Sul futuro dei nuovi Pixel di Google arriveranno, di certo, nuove conferme nel corso delle prossime settimane. Google, ricordiamo, dovrebbe essere al lavoro sul Pixel 7a che andrà a completare la gamma con una nuova proposta entry level. Per i nuovi Pixel 8, invece, l’appuntamento è rimandato al prossimo anno.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo