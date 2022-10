Ci siamo quasi: Realme si prepara a presentare i nuovi Realme 10 e 10 Pro in Cina. Il debutto è vicinissimo ed è stato anticipato, come da tradizione, da varie certificazioni appare online in questi giorni. La notizia ci interessa da vicino. I nuovi smartphone, infatti, arriveranno, nelle prossime settimane, anche in Europa andando a rinnovare la gamma di dispositivi di Realme per la fascia bassa e media. Andiamo, quindi, a fare il punto sulla nuova Realme 10 Series, che andrà a sostituire l’apprezzata serie Realme 9, e sulle specifiche tecniche degli smartphone in arrivo dal brand.

Realme 10 e 10 Pro: tutto pronto per il debutto, ecco le specifiche

La nuova gamma Realme 10 Series sarà costituita da (almeno) due smartphone: il Realme 10 ed il Realme 10 Pro. Come da tradizione, in arrivo ci sono, quasi sicuramente, anche altre varianti che arricchiranno l’offerta del brand. Per il momento, però, le prime informazioni riguardano esclusivamente i modelli 10 (RMX3663) e 10 Pro (RMX3687).

Come confermano i leak di questi giorni ed i dati di certificazione TENAA, il Realme 10 potrà contare su di un display da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e pannello flat con tecnologia LCD. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo un SoC con supporto al 5G e CPU Octa-Core da 2,2 GHz.

Il modello esatto di SoC, per ora, non è ancora trapelato. Come da tradizione, lo smartphone potrà contare su varie combinazioni di RAM (6/8/12 GB) e storage (64/128/256/512 GB). Per quanto riguarda il Realme 10 Pro, invece, è confermata la presenza di un SoC Octa-Core da 2,6 GHz di frequenza massima. Il modello in questione potrebbe essere il MediaTek Dimensity 1080. Anche in questo caso ci sarà un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ ma si tratterà di un’unità AMOLED con bordi curvi.

Anche il Pro potrà contare su varie combinazioni di RAM e storage. Da notare che il Realme 10 avrà un sensore di impronte digitali laterale mentre la versione Pro potrà contare sul sensore sotto al display. Entrambi gli smartphone potranno contare su di una batteria da 5.000 mAh. Per il Pro, come confermato dai dati di certificazione 3C, è prevista la presenza della ricarica rapida a 67 W.

Il Realme 10, invece, dovrebbe accontentarsi di una ricarica più lenta anche se, per il momento, non ci sono dati precisi. Passiamo ora al comparto fotografico. I due smartphone avranno una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Per il Realme 10 ci sarà una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel supportato da due sensori da 2 Megapixel.

Il Pro riprenderà la camera da 108 Megapixel ma la affiancherà a un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e ad un terzo sensore da 2 Megapixel. Per i due smartphone sono già emerse informazioni in merito a dimensioni e peso. Il 10 misurerà 163.7 x 74.2 x 8.1 mm con un peso di 190 grammi mentre per il 10 Pro sono previste dimensioni di 161.5 x 73.9 x 7.78 mm con un peso di 172,5 grammi. Entrambi gli smartphone arriveranno sul mercato con Android 12 di serie (anche se la possibilità di debutto con Android 13 resta sul tavolo).

L’arrivo dei nuovi smartphone è un momento importante per Realme. La gamma del brand, infatti, si rinnoverà in modo significativo con questi due nuovi smartphone che, in Europa, andranno ad occupare la fascia di prezzo tra i 200 euro ed i 300 euro che rappresenta un riferimento assoluto per il marchio. Resta da capire quali saranno le tempistiche di debutto.

I due nuovi smartphone potrebbero arrivare sul mercato europeo già entro la fine del 2022. Ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni quando ci sarà anche il debutto in Cina.

In copertina Realme 9 Pro+