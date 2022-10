Il nuovo OnePlus Nord N300 5G era atteso per il mese di novembre ma, grazie all’operatore statunitense T-Mobile, diventa ufficiale leggermente in anticipo.

Si tratta di uno smartphone Android di fascia bassa, dotato di supporto alle reti 5G, di un display con refresh rate a 90 Hz e basato sul SoC Dimensity 810 di MediaTek, che arriva sul mercato con la OxygenOS 13 basata su Android 13, qualcosa di non scontato sui dispositivi della stessa fascia di prezzo.

OnePlus Nord N300 5G è ufficiale, con Dimensity 810 e refresh rate a 90 Hz

Il produttore cinese OnePlus ha un nuovo smartphone a catalogo: questo risponde al nome di OnePlus Nord N300 5G ed è il primo smartphone del brand con un chip MediaTek ad essere venduto sul mercato statunitense. Questo nuovo dispositivo altro non è che un rebrand di OPPO A77.

OnePlus Nord N300 5G si pone come erede del precedente Nord N200 5G, lo smartphone economico con supporto alle reti 5G più popolare negli Stati Uniti che, da solo, costituiva il 60% delle vendite degli smartphone della serie Nord del produttore cinese. Pertanto, il compito non sarà proprio facile.

Rispetto al predecessore, guadagna un display leggermente più grande ma meno definito: da 6,49 pollici con risoluzione Full HD+ si passa a 6,56 pollici con risoluzione HD+; la tecnologia (IPS LCD) e il refresh rate (90 Hz) rimangono invariati. Ciò che cambia, invece, è la fotocamera anteriore, che passa da 16 a 8 megapixel e viene collocata in un notch a goccia, deciso passo indietro rispetto al foro presente sullo smartphone della precedente generazione. Rimangono molto evidenti le cornici attorno al display.

Come detto, poi, OnePlus Nord N300 5G è spinto dal Dimensity 810 di MediaTek, un SoC prodotto con processo produttivo a 6 nm, dotato di una CPU octa-core con frequenza massima di 2,4 GHz (sui due core di potenza) e della GPU Mali-G57 MC2; almeno sulla carta, il miglioramento prestazionale dovrebbe essere tangibile rispetto al predecessore, dotato dello Snapdragon 480 5G a 8 nm di Qualcomm. Completano il pacchetto, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile tramite micro SD), stessa dotazione del Nord N200 5G.

Lato fotocamere, rispetto al predecessore, perde il sensore macro da 2 megapixel: resta, invece, il sensore accessorio da 2 megapixel per la profondità di campo che ora affianca un sensore principale da 48 megapixel (contro i 13 megapixel di Nord N200 5G). È stato anche rivisto il design del comparto fotografico: i due sensori, adesso, sono collocati in due cerchi sovrapposti all’interno di una placca rettangolare.

Per quanto riguarda il resto della dotazione hardware, troviamo audio stereo, jack audio da 3,5 mm, supporto a Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC e GPS, un lettore delle impronte digitali montato lateralmente e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W. Infine, OnePlus Nord N300 5G esce dalla scatola già aggiornato alla OxygenOS 13 basata su Android 13, davvero una buona notizia per chi deciderà di puntare sullo smartphone che può godere, fin dal primo giorno, dell’ultima versione del sistema operativo del robottino verde.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di OnePlus Nord N300 5G.

Dimensioni: 163,8 x 75,1 x 8 mm

x x Peso: 190 grammi

Display: IPS LCD da 6,56” HD+ (720 x 1612 pixel, 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (720 x 1612 pixel, 20:9) con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 810 (6 nm) con GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con GPU Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 64 GB (UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD

(UFS 2.2), espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale da 48 MP (f/1.7) con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Sensori: lettore delle impronte digitali (laterale), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola

(laterale), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola Reti mobili: 5G /4G/3G/2G

/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ac, dual-band), (A2DP, LE, aptX HD), , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13

Prezzo e disponibilità del OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Nord N300 5G sarà disponibile a partire dal prossimo 3 novembre, nella sola colorazione Midnight Jade e nell’unica configurazione con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, al prezzo di 228 dollari.

Lo smartphone dovrebbe essere, al pari del predecessore, un’esclusiva per il mercato statunitense: sarà acquistabile con gli operatori T-Mobile e Metro by T-Mobile, oppure sbloccato sul sito del produttore cinese. Qua in Italia è possibile invece acquistare il suo “sosia” OPPO A77 5G, acquistabile al prezzo di 329,99 euro sullo store ufficiale di OPPO.

