Per far fronte al rincaro energetico mondiale, Iliad sta valutando lo spegnimento parziale della rete mobile negli orari notturni anche in Italia, dopo aver attuato questa strategia in Francia.

Lo scopo della proposta è quello di ridurre i consumi energetici nei momenti in cui l’offerta supera la domanda che statisticamente capitano principalmente nell’orario notturno.

Iliad considera lo spegnimento parziale notturno delle reti mobili in Italia

In Francia le reti 3G, 4G e 5G vengono spente parzialmente negli orari notturni, poiché meno utenti utilizzano la rete, ma allo stesso tempo l’operatore riaccende automaticamente le celle spente nel caso la domanda di rete dovesse aumentare improvvisamente per ridurre al minimo l’impatto per il servizio offerto all’utente.

La proposta è stata confermata dal CEO di Iliad Benedetto Levi in un’intervista rilasciata a Italpress, in cui il manager menziona anche il router iliadbox dotato di una funzionalità che permette di spegnere automaticamente la rete Wi-Fi negli orari notturni o quando non viene utilizzata.

Benedetto Levi ha anche affermato che l’Italia sta colmando il digital divide e che Iliad ha firmato accordi con tutti i principali attori dell’accesso alla fibra nel territorio italiano, aggiungendo che da qui all’inizio del 2023 la società conta di coprire circa 10 milioni di unità immobiliari.

