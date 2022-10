Qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo alle funzionalità che Samsung introdurrà sui propri dispositivi con l’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria One UI 5, inoltre dopo l’arrivo della versione beta su alcune vecchie glorie, ora anche la famiglia Galaxy S22 riceve la sua parte. Il colosso coreano ha annunciato contestualmente alcune novità per Goog Lock, dando un’indicazione sulla possibile data di rilascio della nuova interfaccia.

Good Lock sta per ottenere nuove funzioni

Good Lock è la soluzione sviluppata da Samsung per tutti gli utenti che amano personalizzare il proprio dispositivo, si tratta di una suite software composta da vari moduli grazie ai quali è possibile modificare radicalmente l’aspetto grafico del proprio smartphone. Ora l’azienda ha annunciato di essere in procinto di aggiungere nuove funzionalità ai moduli di Good Lock come Quick Star, Nav Star, Home Up e ClockFace; di seguito le novità che verranno implementate:

verrà aggiunto un nuovo modulo per il controllo delle impostazioni della fotocamera

Quick Star otterrà una funzione cronometro della barra superiore e più funzioni della barra di stato

NavStar riceverà un pulsante regolabile sulla barra delle applicazioni

Home Up otterrà nuove funzionalità di gestione delle condivisioni

Clock Face riceverà il supporto per i tablet

verrà aggiunta una nuova funzione per creare meme utilizzando il modulo tastiera Kids Cafe

sarà aggiunta una nuova funzione Good Lock per condividere impostazioni ed elementi personalizzati dell’interfaccia utente con amici e altri dispositivi

Una cosa interessante è che nel post dove sono state annunciate le novità, si dice che queste saranno disponibili a partire dal 24 ottobre, questo potrebbe significare che il rilascio della versione stabile della One UI 5 avverrà in quella data? O forse l’azienda fa riferimento all’aggiunta di queste nuove funzioni nella versione beta? Considerando che Samsung aveva inizialmente annunciato la disponibilità della nuova interfaccia entro fine mese, ci sono buone probabilità che venga rilasciata tra il 24 e il 25 ottobre, magari non in tutti i mercati allo stesso momento, ma in alcuni selezionati.

La serie Samsung Galaxy S22 riceve la One UI 5 beta 5

Gli utenti cinesi possessori di uno smartphone appartenente alla famiglia Galaxy S22 hanno ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5 beta 5, tramite un update di poco meno di 500 MB.

China Samsung Galaxy S22 Series Update One UI 5 Beta 5,ZVJA pic.twitter.com/j3nMDV89e9 — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2022

Stando a quanto riporta il registro delle modifiche, l’aggiornamento ha risolto diversi bug tra cui quello che causava la chiusura forzata del plug in Galaxy Watch, quello responsabile dell’errore di messa a fuoco automatica della fotocamera, nonché il bug che impediva agli utenti di aggiungere impronte digitali. Sono stati risolti anche alcuni problemi minori come quelli relativi al volume, allo sfondo, al pulsante Chiudi nel menù multitasking e alla chiusura forzata dell’app durante la modifica delle immagini.

Oltre alle aggiunte, l’azienda con questo aggiornamento ha anche rimosso qualcosa: si tratta della funzione Bixby Text Call di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, la novità introdotta da Samsung che consente, grazie all’intelligenza artificiale e all’assistente Bixby, di convertire la voce delle telefonate in testo visualizzabile sullo schermo. Al momento non è chiaro per quale motivo l’azienda abbia tolto tale funzione dall’ultima versione beta.

Ad ogni modo, l’aggiornamento della One UI 5 beta 5 dovrebbe essere distribuito anche ai Galaxy S22 di altri paesi nei prossimi giorni e potrebbe trattarsi, considerando le tempistiche di cui sopra, dell’ultima versione beta rilasciata dall’azienda, prima di dotare i propri dispositivi della versione stabile dell’interfaccia One UI 5.

