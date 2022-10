Più volte negli ultimi mesi ci siamo occupati di Dreame Technology, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti tecnologici per la smart home e che dal 2017 fa parte dell’ecosistema di Xiaomi.

Alla fine dello scorso anno Dreame Techonology è sbarcata ufficialmente nel nostro Paese, giusto in tempo per il Black Friday 2021 e questa azienda ha quindi iniziato a rafforzare il proprio brand in Italia con alcune iniziative.

Ma per riuscire a vincere la “diffidenza” degli utenti spesso non è sufficiente la visibilità, in quanto ciò che davvero può aiutare un’azienda a farsi apprezzare è la presenza sul territorio e a questo problema pare che Dreame Technology abbia finalmente trovato una soluzione.

Dreame Technology sbarca negli store di Euronics

Con un post pubblicato nelle scorse ore sulla pagina ufficiale su Facebook l’azienda cinese ha annunciato di avere stretto un’importante partnership con Euronics, in virtù della quale i suoi prodotti saranno disponibili nei vari punti vendita della popolare catena di elettronica.

Siamo lieti di annunciarvi che adesso potrete trovarci anche da Euronics! Grazie alla collaborazione con partner locali, vi diamo la possibilità di toccare con mano i nostri prodotti, prima di acquistarli

Ciò significa che gli utenti avranno la possibilità di vedere dal vivo e provare i vari prodotti dell’azienda e in particolare i suoi robot aspirapolvere (probabilmente in molti negozi Euronics ci sarà un apposito corner dedicato al brand).

Questa collaborazione consentirà al produttore cinese non soltanto di rafforzare la propria immagine in Italia ma anche di beneficiare della sicurezza che una catena di elettronica come Euronics è in grado di garantire agli utenti, che potranno procedere all’acquisto dei vari prodotti con un po’ più di tranquillità (basti pensare, ad esempio, al caso di eventuali problemi o difetti riscontrati dopo l’acquisto del dispositivo).

Ricordiamo che Dreame Technology è un marchio disponibile anche su Amazon e potete trovare la pagina ufficiale seguendo questo link.