Fondata nel 2015 in Cina, Dreame Technology è una compagnia specializzata nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti tecnologici per la smart home. A partire dal 2017 fa parte dell’ecosistema Xiaomi, dove ha debuttato con l’aspirapolvere V9, un immediato successo di crowdfunding. Da allora la crescita è stata costante e veloce, grazie anche a un numero sempre crescente di prodotti tecnologicamente all’avanguardia, che hanno riscosso un grande successo di pubblico.

Uno dei punti di forza della compagnia è quello di riuscire a offrire prodotti di alta qualità a un prezzo molto competitivo, oltre al forte interesse per i mercati globali. Fin da subito infatti Dreame Technology non si è limitata al mercato asiatico ma, grazie ai feedback forniti dagli acquirenti, ha puntato a realizzare prodotti che potessero essere apprezzati in tutto il mondo.

Dreame, il Black Friday, e lo sbarco in Italia

Manca ormai poco al Black Friday e al Cyber Monday, il periodo dell’anno più atteso dagli appassionati di shopping, e Dreame Technology ha già comunicato che parteciperà in maniera attiva, con una serie di sconti entusiasmanti su Amazon.

Protagonisti della promozione saranno sia gli aspirapolvere robot, come Dreame D9, Dreame L10 Pro e Dreame Z10 Pro, così come gli aspirapolvere cordless come Dreame T10, T20 e T30 sui quali sono previsti prezzi davvero vantaggiosi. In occasione dell’evento sarà creata una landing page dedicata dalla quale sarà possibile scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Continuate a seguirci perché tra qualche giorno vi forniremo maggiori dettagli.

La scelta di Dreame Technology di partecipare attivamente alle promozioni su Amazon non è casuale, visto che la compagnia asiatica crede particolarmente nel mercato italiano e ha esteso la propria rete di partnership anche nel nostro Paese. In particolare è stata scelta Concorde SpA, azienda nata nel 1991, come distributore unico ufficiale per l’Italia, con la possibilità di ottenere informazioni in merito visitando il sito ufficiale.

Non dimenticate infine di visitare le pagine social di Dreame Technology, per rimanere sempre aggiornati sulle novità in arrivo, sulle promozioni o per ottenere informazioni in merito ai vari prodotti. Potete seguire Dreame sia su Facebook che su Instagram.

Informazione Pubblicitaria