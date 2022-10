Simple Mobile Tools offre varie applicazioni Android caratterizzate principalmente dalla loro semplicità d’uso. Ora lo sviluppatore offre anche un launcher che segue questa filosofia.

L’app Simple Launcher offre la possibilità di personalizzare l’interfaccia dello smartphone per un’esperienza d’uso semplice e priva di fronzoli.

Simple Launcher offre un’esperienza Android essenziale

Il launcher consente di personalizzare i colori e gli stili e supporta anche un tema scuro, inoltre permette di disinstallare facilmente qualsiasi app e mette a disposizione vari widget che possono essere ridimensionati e personalizzati.

Simple Launcher adotta il material design e un tema scuro per impostazione predefinita ed è completamente opensource.

L’app non contiene pubblicità e non chiede permessi inutili, quindi offre maggiore privacy, sicurezza e stabilità rispetto ad altri launcher più ricchi di funzionalità.

L’app Simple Launcher è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è tuttavia necessario Android 11 o versioni successive.

