Il team di Google ha reso noto di avere in progetto il rilascio di un importante aggiornamento di Wear OS ogni anno, così come avviene per Android e di tale politica beneficerà ovviamente anche Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View.

Ma, a prescindere da questa importante novità, molti miglioramenti sui dispositivi indossabili di Google vengono introdotti tramite il Google Play Store e l’ultimo esempio in tal senso pare essere rappresentato da “Wear OS System UI” proprio su Google Pixel Watch.

Wear OS System UI arriva su Google Pixel Watch

Ecco come viene descritta sul Google Play Store questa applicazione:

Wear OS System UI fornisce l’accesso alle esperienze utente per smartwatch Wear OS di ultima generazione. Connessione sempre attiva, migliore stato di salute e tutti gli strumenti utili di Google, al tuo polso.

Questa applicazione ha una dimensione ridotta (6 MB) e può contare già su un primo aggiornamento che aggiunge un collegamento Home nella parte superiore delle Impostazioni rapide (dopo che viene effettuato l’update tramite il Google Play Store, lo schermo dello smartwatch diventa nero per un momento prima di passare a una schermata di avvio e quindi riprendere l’interfaccia).

Per quanto riguarda l’ultima versione disponibile dell’app, la 1.0.84.473138617, stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale tra le novità che porta con sé vi sono miglioramenti per le notifiche, l’accesso rapido ai controlli della casa e la correzione di vari bug (purtroppo non vi sono riferimenti a problemi specifici che sono stati risolti).

Inoltre, Wear OS System UI appare anche come “Watch face” nel Google Play Store, proprio come Google Foto dopo un recente aggiornamento.

Se desiderate scaricare questa app (che pare non essere disponibile per i Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5), potete trovare la pagina dedicata sul Google Play Store attraverso il seguente badge:

