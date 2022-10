Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per le popolari cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro.

L’update in questione porta il firmware di queste cuffie alla versione 3.14, introducendo un’interessante novità: ci riferiamo alla possibilità per gli utenti di sfruttare appositi cursori per cinque diverse bande di frequenza.

In virtù di tale aggiornamento, pertanto, gli utenti potranno fare affidamento su un equalizzatore a 5 bande e 6 sei impostazioni predefinite (Default, Heavy bass, Light bass, Balanced, Vocal boost e Clarity), realizzate dagli ingegneri audio del colosso di Mountain View per garantire i migliori risultati possibili.

Una volta che gli utenti avranno configurato le impostazioni preferite nell’app Pixel Buds, queste verranno implementate sulle cuffie Google Pixel Buds Pro e ciò a prescindere dal dispositivo da cui stanno ascoltando (come, ad esempio, un laptop, uno smartphone, un orologio, ecc.).

Tra le altre novità introdotte con questo aggiornamento vi sono i controlli per il bilanciamento del volume sinistro/destro, la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti nella precedente versione software (il team di Google non specifica quali) e miglioramenti generali.

— Made by Google (@madebygoogle) October 11, 2022