Di tanto in tanto sul Google Play Store vengono pubblicate delle applicazioni che sfruttano l’enorme successo di un’altra, come ad esempio Instagram, per conquistare utenti alla ricerca di funzionalità aggiuntive.

Ci riferiamo in particolare a The OG App, un client di Instagram, ovviamente non ufficiale, che offriva agli utenti la possibilità di accedere alla popolare piattaforma social usufruendo di un’esperienza personalizzabile e, aspetto ancora più interessante, priva di annunci pubblicitari.

Instagram “ha bannato” The OG App

Lanciata alla fine di settembre con l’obiettivo di aiutare gli utenti a rivivere i bei vecchi tempi, quando Instagram non era gestito da un algoritmo “affamato” di attenzioni e annunci fastidiosi, The OG App è stata realizzata da Ansh Nanda e Hardik Patil, che hanno sfruttato l’API di Instagram per implementare un’esperienza “old style” e personalizzabile.

Tra le sue funzionalità vi sono la possibilità di curare diversi feed, attivare impostazioni predefinite, impedire l’aggiornamento dei feed per 24 ore e disattivare le conferme di lettura per i messaggi diretti.

Ma The OG App ha anche fatto scattare gli allarmi del team di Instagram, in particolare con riferimento alla sicurezza dei dati degli utenti e all’utilizzo delle loro credenziali per accedere alla piattaforma attraverso questa applicazione.

Ebbene, a questo punto è toccato ad Apple compiere il primo grande passo, decidendo di rimuovere dall’App Store l’applicazione e Google non ha fatto altro che seguire a ruota l’esempio del colosso di Cupertino, rimuovendo a sua volta The OG App dal Play Store.

La conferma è arrivata dallo stesso team di The OG App su Twitter: gli sviluppatori, infatti, hanno reso noto che, in seguito alla rimozione dal Google Play Store e dall’Apple App Store, il servizio offerto non sarà più in grado di continuare a servire gli utenti.

A chi ha provato questa applicazione, in sostanza, non resta altro da fare che tornare all’esperienza Instagram “ufficiale”.