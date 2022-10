In occasione dell’evento tenutosi il 6 ottobre scorso, Google ha svelato al mondo non solo la sua nuova gamma di smartphone Pixel, ma anche il suo primo smartwatch Pixel Watch e ha dato qualche piccola anticipazione su un prodotto previsto per il prossimo anno, Google Pixel Tablet. Il dispositivo in questione sarà differente dai cari e vecchi tablet Nexus, l’azienda ha infatti intenzione di modificare il concetto di tablet, rendendolo un dispositivo in grado di accompagnare l’utente durante tutta la giornata, fuori casa come all’interno.

Google ci lascia intravedere qualche dettaglio dell’interfaccia grafica di Google Pixel Tablet

Durante l’evento di cui sopra, Big G ha voluto concedere agli utenti qualche piccola anticipazione sul suo futuro Tablet, tra le informazioni rilasciate figurano il processore con cui sarà equipaggiato, ovvero Tensor G2 lo stesso montato sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro; conosciamo qualche informazione anche sui materiali, considerando l’utilizzo di un rivestimento in nano-ceramica, ma soprattutto sappiamo che non sarà solo un semplice tablet.

L’idea di Google è infatti quella di unire le funzionalità di un classico tablet a quelle di uno smart display, equipaggiando Google Pixel Tablet con una Charging Speaker Dock: l’idea è di sicuro interessante e permette al colosso di Mountain View di offrire una modalità di utilizzo ibrida al momento inedita nel settore. Per fare ciò Pixel Tablet avrà sicuramente bisogno anche di diversi accorgimenti lato software e, nonostante Google non abbia ancora rilasciato molte informazioni al riguardo, possiamo comunque farci un’idea di alcuni aspetti grazie alle immagini utilizzate durante l’evento dall’azienda.

Interfaccia della fotocamera

Partiamo con quella che dovrebbe essere (l’uso del condizionale è d’obbligo visto che Google potrebbe apportare diverse modifiche da qui alla presentazione ufficiale) l’interfaccia della fotocamera; come potete notare dall’immagine questa è leggermente diversa dall’interfaccia classica della Fotocamera Google su smartphone, con tutti i controlli posizionati sulla parte sinistra del display in modalità landscape.

Homescreen Google Pixel Tablet

Per quel che concerne la schermata iniziale dell’interfaccia, complice ovviamente un display più grande rispetto ad uno smartphone, questa mostra alcune modifiche rispetto a quanto siamo abituati. Invece che avere la barra di ricerca Google sotto e una dock con le applicazioni sopra, i due elementi vengono affiancati: la barra di ricerca trova spazio sulla sinistra e alla sua destra una dock con sei applicazioni.

La parte superiore sinistra è occupata dal classico widget di Google, mentre le restanti zone del display dovrebbero poter essere utilizzate a discrezione dell’utente.

Schermata di blocco

La schermata di blocco si presenta con uno stile molto ordinato, nell’esempio rilasciato da Big G possiamo notare sulla sinistra il widget e un media player, mentre sulla parte destra trovano spazio le notifiche. Nell’immagine possiamo vedere cinque notifiche che possono presumibilmente essere espanse, con una piccola barra che ne segnala altre utilizzando solo le icone delle relative applicazioni.

Modalità smart display

Con le seguenti immagini Google ci dà un piccolo assaggio dei possibili utilizzi di Google Pixel Tablet nella modalità smart display, sarà possibile utilizzarlo per riprodurre contenuti multimediali, per monitorare i dispositivi smart domestici, come cornice digitale per le nostre fotografie e probabilmente altro ancora.

Insomma per certi versi Google Pixel Tablet potrebbe ricordare i dispositivi Nest Hub, ma potrà contare su diverse aggiunte che ne modificheranno radicalmente l’esperienza d’uso, in fondo è un prodotto pensato per un utilizzo diverso.

Non ci sono al momento indicazioni precise sulla disponibilità di Google Pixel Tablet, se non un generico 2023; ad ogni modo speriamo che nell’attesa Big G rilasci qualche altra anticipazione, visto che il prodotto è per molti utenti di sicuro interesse, nella speranza che il prezzo di vendita non sia proibitivo.

