Oltre ai nuovi smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, il colosso di Mountain View ieri ha presentato ufficialmente anche Google Pixel Watch, l’atteso primo smartwatch della casa.

Google ha da poco aggiunto una nuova app per i suoi servizi sul Play Store per supportare le funzionalità sanitarie di Pixel Watch.

L’app Google Pixel Watch Services è disponibile nel Play Store

Secondo quanto riportato nel Play Store l’app Google Pixel Watch Services fornisce allo smartwatch algoritmi migliorati per i sensori.

In questo modo non è sempre necessario attendere aggiornamenti del firmware per ottenere miglioramenti, poiché Google può fornirli tramite update dell’app Google Pixel Watch Services.

Durante l’evento Made by Google James Park di Fitbit ha spiegato che Pixel Watch utilizza una combinazione di apprendimento automatico sul dispositivo e un’ottimizzazione approfondita per offrire una misurazione accurata della frequenza cardiaca in modo continuo una volta al secondo, la più accurata mai realizzata.

La funzionalità sanitaria è il frutto dell’acquisizione di migliaia di ore di dati relativi agli allenamenti e dell’applicazione dell’apprendimento automatico per offrire un monitoraggio della frequenza cardiaca così accurato.

Ricordiamo che da ieri Google ha ufficialmente reso disponibile sul Play Store anche la companion app per Pixel Watch.

