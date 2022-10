Torniamo a parlarvi di Android Auto ma non per qualche nuovo aggiornamento, visto che di recente è stata rilasciata la versione 8.2 stabile, bensì per uno degli ormai tristemente noti problemi che ciclicamente affliggono la piattaforma. Nonostante l’ultimo bug di cui vi abbiamo parlato, quello del “telefono non compatibile” sia in fase di risoluzione, è emerso un altro problema che affligge alcuni smartphone Pixel in seguito all’aggiornamento ad Android 13; scopriamo di cosa si tratta.

L’aggiornamento ad Android 13 ha causato problemi ad alcuni Pixel nell’utilizzo di Android Auto

Nell’ultimo aggiornamento pubblicato da Google sul forum di supporto di Android Auto, l’azienda dichiara di essere al lavoro su un problema che affligge alcuni utenti Pixel, che non sono più in grado di interagire e utilizzare la piattaforma dopo l’aggiornamento ad Android 13.

Il problema è stato segnalato dagli utenti a inizio settembre, proprio dopo il rilascio dell’aggiornamento di cui sopra, e sembra interessare principalmente i Pixel 5; nonostante le segnalazioni non siano molto numerose, Google vuole comunque vederci chiaro e ha iniziato ad indagare sulla questione, come dimostrano oltre all’aggiunta del problema al report, anche la risposta alla segnalazione di un utente afflitto dalla problematica:

Grazie per aver segnalato questo problema. Abbiamo inoltrato il tuo problema al resto del team e ti terremo aggiornato con le informazioni disponibili.

Attualmente non è ancora stata rilasciata una soluzione ufficiale ma, come sempre, la community si adopera per tentare di arginare i problemi che si presentano; secondo alcuni utenti infatti un ripristino del sistema di infotainment della vettura risolve l’incompatibilità con lo smartphone, secondo altri è sufficiente accedere alle Opzioni Sviluppatore del proprio Pixel modificando la Configurazione USB predefinita in favore dell’opzione Trasferimento file/Android Auto.

Ovviamente entrambe le proposte non rappresentano la soluzione ideale, pertanto auspichiamo che Google rilasci al più presto un fix per questo nuovo problema, visto che il team di sviluppatori dedicato è già al lavoro.

