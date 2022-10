Il team di Google nei mesi scorsi ha annunciato di avere importanti novità in lavorazione per migliorare Android Auto, una delle soluzioni del colosso di Mountain View a cui i suoi sviluppatori non hanno dedicato fino a questo momento grandi attenzioni.

In particolare, il colosso statunitense ha promesso entro la fine dell’estate il rilascio di un aggiornamento con il quale dovrebbe essere rivoluzionata la sua interfaccia utente, introducendone una tutta nuova soprannominata Coolwalk.

Ebbene, l’estate è oramai finita ma di Coolwalk ancora non c’è traccia anche se, a dire il vero, Google ha comunque rilasciato alcuni aggiornamenti di Android Auto, l’ultimo dei quali proprio nei giorni scorsi (la versione 8.2 beta).

Arriva un nuovo aggiornamento per Android Auto

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Android Auto ha rilasciato una nuova versione di questa applicazione, la release 8.2.6239, per la quale non è disponibile al momento un changelog ufficiale.

Probabilmente si tratta solo di un piccolo update, volto a risolvere qualche bug riscontrato dagli utenti con le precedenti release dell’applicazione e, magari, a preparare il campo per il ben più atteso aggiornamento che finalmente porterà con sé Coolwalk.

Nonostante i proclami fatti dal team di Google nei mesi scorsi, Android Auto continua a sembrare un prodotto a cui il colosso di Mountain View non dà grande importanza e il continuo rinvio del rilascio dell’atteso aggiornamento della sua interfaccia utente non fa altro che confermare l’idea che si tratti di una solouzione che potrebbe essere presto abbandonata del tutto.

Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane la musica cambierà.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La versione 8.2.6239 di Android Auto può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La nuova versione dell’app è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: