WhatsApp sta per introdurre una paio di nuove funzionalità che a breve permetteranno di invitare un link per partecipare a una chiamata e di effettuare videochiamate di gruppo criptate fino a 32 partecipanti.

Le novità sono state da poco annunciate dal CEO di Meta Mark Zuckerberg tramite il suo account Facebook.

WhatsApp testa i link per le chiamate e le videochiamate di gruppo criptate fino a 32 partecipanti

Prossimamente gli utenti potranno utilizzare l’opzione “Link per le chiamate” disponibile nella sezione “Chiamate” e ottenere il link da condividere con i propri contatti per poter avviare una chiamate audio o video con un solo tocco.

Zuckerberg ha inoltre annunciato l’avvio dei test delle videochiamate di gruppo criptate per un massimo di 32 persone su WhatsApp. La funzionalità è attualmente in sperimentazione con oltre 1.000 test al giorno per garantire la qualità delle chiamate.

Secondo quanto annunciato da Zuckerberg, la funzionalità relativa ai link per le chiamate verrà lanciata nel corso di questa settimana, mentre le videochiamate con massimo 32 persone saranno disponibili prossimamente. Per utilizzare i link per le chiamate gli utenti dovranno utilizzare l’ultima versione dell’app WhatsApp.

Il team di WhatsApp è al lavoro anche sugli aggiornamenti di stato vocali, una funzionalità destinata a generare opinioni contrastanti.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp