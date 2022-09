Si fa un gran parlare negli ultimi tempi del futuro Google Pixel Watch, complice il fatto che la data di presentazione ufficiale è dietro l’angolo, ma anche perché in fin dei conti si tratta del primo smartwatch prodotto da Big G.

Di recente abbiamo avuto modo di vedere la confezione di vendita dello smartwatch, la versione in colorazione nera, nonché una piccola anteprima della schermata di associazione allo smartphone, scoprendo la necessità di utilizzare un’apposita applicazione di Google.

Oggi invece torniamo a parlare di prezzi perché, stando alle ultime voci, il costo dello smartwatch potrebbe essere più alto di quanto inizialmente preventivato.

Facciamo un breve riepilogo, il 6 ottobre si avvicina e una decina di giorni fa vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni circa i prezzi di vendita di Google Pixel Watch: secondo Pricebaba, la versione Wi-Fi del dispositivo avrebbe avuto un prezzo compreso tra i 250 euro e i 350 euro, altre voci prima ancora prevedevano un costo per la versione 4G superiore ai 400 euro (considerando l’ipotetico prezzo statunitense di 399 dollari); infine i colleghi di 9to5Google stimavano un prezzo di partenza della versione Wi-Fi/Bluetooth europea di 350 euro.

Which means 379 Euro for mainland.

And very likely 419 Euro for the 4G model.

