Continuano le offerte sul Samsung Shop con la casa coreana che mette a disposizione, fino alla fine di settembre, un codice sconto dedicato alla gamma di pieghevoli Galaxy Z. La promozione in questione si somma all’offerta dedicata ai Galaxy S22, proposti a prezzo scontato fino al prossimo 3 ottobre. Facciamo, quindi, il punto sulle offerte dello store di Samsung per i suoi top di gamma che, ricordiamo, consentono anche di accedere a 6 mesi gratis di DAZN.

Le offerte del Samsung Shop sui Galaxy S22 e sui nuovi Galaxy Z Fold 4 e Flip 4

Le offerte del Samsung Shop permettono di acquistare gli smartphone top di gamma di casa Samsung a prezzo scontato grazie ad alcuni codici sconto da aggiungere nel carrello per ottenere uno sconto extra sui prodotti disponibili in listino. Tra le promozioni disponibili, fino al prossimo 30 settembre è possibile utilizzare il codice sconto SAMSUNGFOLDABLE che consente di ottenere uno sconto di 200 euro su tutti i modelli della serie di smartphone pieghevoli Galaxy Z disponibili sullo store di casa Samsung.

Grazie a questo sconto, quindi, il Galaxy Z Flip 4 parte da 949 euro mentre il Galaxy Z Fold 4 è disponibile a partire da 1.679 euro. Si tratta, quindi, di un ottimo sistema per ottenere un risparmio extra sui nuovi pieghevoli della casa coreana, promossi dalle recensioni che hanno premiato l’ottimo lavoro svolto da Samsung con questa nuova generazione di Galaxy Z. Per acquistare uno dei due dispositivi è possibile fare riferimento ai link qui di sotto aggiungendo poi il codice nell’apposito campo del carrello, prima di completare l’acquisto.

Nel frattempo, fino al prossimo 3 di ottobre, è possibile utilizzare il codice sconto GALAXYS22 per ottenere uno sconto di 180 euro sul Galaxy S22, acquistabile quindi a partire da 699 euro, e sul Galaxy S22+, acquistabile da 899 euro. Lo stesso codice sconto garantisce uno sconto di 240 euro sul Galaxy S22 Ultra che sarà, quindi, acquistabile al prezzo di 1.039 euro. Per sfruttare questo codice sconto è possibile fare riferimento ai link qui di sotto:

Ricordiamo che acquistando un modello della gamma Galaxy S22 oppure un Galaxy Z Flip 4 o Z Fold 4 è possibile accedere ad una promozione aggiunta. Samsung, infatti, offre ai suoi clienti ben 6 mesi di DAZN gratis, da riscattare semplicemente registrando lo smartphone su Samsung Members. Tutte le promozioni illustrate, inoltre, si sommano alla possibilità di acquisto flessibile messa a disposizione dal Samsung Shop.

Lo store permette, infatti, l‘acquisto in 3 rate senza interessi, tramite Klarna o PayPal, oppure la possibilità di accedere ad un finanziamento a tasso zero fino a 30 rate. C’è anche la promozione sulla supervalutazione dell’usato che garantisce fino a 700 euro di sconto più uno sconto extra di 100 euro riconosciuto in fase di acquisto.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold4: lo smartphone All-In-One che può fare tutto