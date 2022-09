Google sta lanciando la riprogettazione del Play Store ottimizzata per i tablet Android. Ecco le principali modifiche apportate all’interfaccia dell’app.

Al via la riprogettazione del Play Store per i tablet Android

In precedenza il layout dell’app utilizzava un cassetto di navigazione sempre visibile a sinistra, mentre il logo del Play Store era abbinato alla dicitura “Google Play”.

Ora la dicitura è stata rimossa e il campo di ricerca occupa meno spazio in larghezza, tuttavia la modifica più evidente riguarda il cassetto di navigazione a sinistra che è stato rimpiazzato da una barra di navigazione. In questo modo Google ha recuperato spazio utile per visualizzare icone e contenuti più grandi.

L’orientamento verticale corrisponde all’interfaccia utente sugli smartphone con la barra inferiore, ma utilizza il logo e il campo di ricerca compatti.

L’ampia revisione del Play Store utilizza schede invece di caroselli a tutta larghezza in modo da poter mostrare più contenuti come le classifiche delle app più popolari, contenuti editoriali e offerte.

Questa riprogettazione dell’interfaccia è stata individuata nella versione 32.5.16-21 di Google Play Store su tablet Android e non sembra ancora visibile sui dispositivi Chromebook.

