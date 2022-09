In attesa dell’evento di presentazione ufficiale di Redmi Pad, in programma per martedì 4 ottobre, il nuovo tablet Android continua ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni varie.

E così nelle scorse ore in Rete sono apparse alcune nuove immagini rendering che ci mostrano l’aspetto del device, accompagnate da quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del tablet (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le immagini e le caratteristiche di Redmi Pad

Il primo tablet del brand Redmi dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Helio G99 e vantare un display LCD da 10,61 pollici con risoluzione 2.000 x 1.200 pixel, refresh rate a 90 Hz, luminosità fino a 400 nit, contrast ratio 1.500:1 e supporto colori a 10-bit.

Passando al comparto memorie, Redmi Pad dovrebbe essere disponibile in versioni con 3 GB o 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 2.2).

Per quanto riguarda il settore imaging, il tablet sulla parte posteriore dovrebbe poter contare su una fotocamera da 8 megapixel con autofocus mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio un sensore da 8 megapixel con angolo di visione a 105° e una funzionalità chiamata FocusFrame (studiata per garantire un campo visivo più ampio, in modo da ospitare più persone in un unico fotogramma).

Tra le altre caratteristiche di Redmi Pad non dovrebbero mancare quattro altoparlanti con la certificazione Dolby Atmos, una scocca spessa 7 mm e pesante 445 grammi, una batteria da 8.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W) e l’interfaccia personalizzata MIUI (adattata ai tablet) basata su Android 12.

Possibili prezzi e disponibilità

Redmi Pad dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni (Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green) ad un prezzo che in Europa dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro.

Restiamo in attesa del lancio del 4 ottobre per scoprire quando farà il suo esordio sul mercato e se sarà disponibile anche una variante dotata del supporto alla connettività 5G.

