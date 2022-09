L’app Google Telefono ha ricevuto una nuova interfaccia per il tastierino numerico ad aprile con i pulsanti più grandi e nuove animazioni. Google ora sta sviluppando una nuova interfaccia durante le chiamate, seppur con un design leggermente diverso.

Secondo alcuni screenshot condivisi dagli utenti su Twitter, la nuova interfaccia utente durante la chiamata presenta pulsanti circolari, anziché a forma di pillola, maggiormente contrastati tramite un apposito sfondo.

Il nuovo layout mette a disposizione degli utenti i quattro pulsanti Tastiera, Muto, Altoparlante e Altro, e il pulsante per terminare la chiamata appena sotto. Toccando il pulsante Altro viene aggiunta un’altra riga in testa con le scorciatoie per mettere la chiamata in attesa, registrarla e aggiungere un’altra chiamata.

La nuova interfaccia durante le chiamate è stata individuata con la versione beta 90.0.475844574 dell’app Google Telefono, ma al momento sembra essere disponibile per un ristretto gruppo di utenti.

Google non ha ancora condiviso alcun dettaglio in merito, quindi non è possibile prevedere quando la funzionalità verrà rilasciata più ampiamente.

Il fatto che la nuova interfaccia sia già visibile per alcuni utenti suggerisce che un’implementazione più ampia non dovrebbe essere lontana.

