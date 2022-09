Google Foto per Android continua a rinnovarsi, introducendo di volta in volta diverse novità per migliorare il servizio offerto agli utenti. L’ultimo aggiornamento dell’app di Google si concentra sui Ricordi, gruppi di foto e video che l’applicazione crea in modo automatico per offrire agli utenti la possibilità di riscoprire un evento, un luogo o una giornata particolare. Google, come annunciato nelle scorse settimane, sta rinnovando la sezione Ricordi con l’introduzione di un nuovo sistema di swipe verticali che si affianca allo scorrimento orizzontale dei contenuti inclusi in questa sezione dell’app. Da notare anche un restyling per l’UI. Ecco i dettagli:

Il nuovo sistema per navigare tra i Ricordi di Google Foto tramite swipe verticali è in fase di rollout globale

Buone notizie per gli utenti Google Foto. L’applicazione registra, infatti, l’arrivo di un’importante novità per la sezione Ricordi che si rinnova, in modo significativo, per la prima volta. Oltre ad un restyling delle parti testuali, infatti, questa sezione dell’applicazione può ora contare su di un sistema di swipe verticali, simile a TikTok o agli Shorts di YouTube.

Questo sistema consente di passare da un gruppo di contenuti ad un altro in modo ancora più semplice. L’applicazione continuerà a suddividere le foto e i video dell’utente in categorie e gli swipe verticali permetteranno di scoprire con maggiore semplicità i nuovi suggerimenti dell’app, passando da un gruppo all’altro in modo ancora più rapido e senza difficoltà.

Da notare, inoltre, che la nuova UI della sezione Ricordi introduce anche un sistema rapido per la condivisione dei contenuti. In questo modo, Google punta a semplificare l’invio di immagini e video tratte dai Ricordi ad amici e parenti con la condivisione dell’intero gruppo di Ricordi tramite un apposito link.

Le novità in arrivo per Google Foto, però, non si fermeranno qui. La casa americana ha confermato, infatti, l’arrivo di ulteriori update, in particolare per la sezione Ricordi, nel corso delle prossime settimane. L’app registrerà novità come l’aggiunta di una musica di sottofondo ai vari gruppi di immagini e video creati dall’IA. Da notare, inoltre, che sono in arrivo nuovi strumenti per modificare le raccolte, permettendo agli utenti di poter gestire nei minimi dettagli i contenuti salvati in Google Foto. I prossimi aggiornamenti per l’app dovrebbero arrivare già a partire dal prossimo mese di ottobre.

