Il colosso coreano ha rilasciato un aggiornamento per la sua app browser internet, Samsung Internet Browser raggiunge la versione 18.0.4.14 e risolve un bug che affliggeva alcuni dispositivi.

Samsung Internet Browser risolve un bug riguardante i segnalibri

Come già detto l’ultimo aggiornamento del browser di Samsung introduce piccoli cambiamenti, non si tratta infatti della versione 19 in uscita dalla beta (al momento l’ultima versione disponibile di Samsung Internet beta è la numero 19.0.0.37), bensì di un aggiornamento minore.

La versione 18.0.4.14 risolve un bug che si presentava su alcuni dispositivi, e impediva la corretta visualizzazione dei segnalibri; non è chiaro su quali smartphone o in base a quali criteri si presentasse il problema, ma se lo aveste riscontrato lo vedrete risolto grazie all’ultimo aggiornamento. Oltre a ciò, l’update migliora la stabilità generale e introduce le ultime patch di sicurezza disponibili.

Non è dunque stata ancora introdotta la possibilità di sincronizzare i segnalibri tra Chrome per PC e il browser mobile di Samsung, cosa che è già possibile fare con la versione beta, scaricando un’apposita estensione dal Chrome Web Store, ma è solo questione di tempo prima che anche gli utenti della versione stabile possano beneficiarne.

