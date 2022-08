Samsung Internet Browser si aggiorna in Beta alla versione 19 e porta alcune novità interessanti per quanto riguarda il sistema anti-tracking, la Modalità segreta e la sincronizzazione con Google Chrome. Scopriamo nel dettaglio tutti i cambiamenti e come scaricare la nuova versione.

Samsung Internet Browser Beta 19 è qui: le novità dell’aggiornamento

Il lancio della nuova versione beta di Samsung Internet Browser viene annunciato direttamente dal produttore sud-coreano attraverso un dettagliato comunicato, che ne svela tutte le novità.

“I tracker stanno diventando sempre più sofisticati nell’evitare il rilevamento e nella raccolta delle informazioni personali senza consapevolezza o consenso da parte della persona tracciata“, dichiara Janghyun Yoon, EVP and Head of S/W Platform presso Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Vogliamo che gli utenti abbiano l’esperienza di navigazione più sicura e fluida possibile. Ed è per questo che abbiamo migliorato Smart anti-tracking, in modo da fornire agli utenti un maggiore controllo sulla propria privacy così che possano navigare in tutta tranquillità.”

Già la versione 18 aveva introdotto miglioramenti per quanto concerne Smart anti-tracking, con lo scopo di impedire ai tracker di utilizzare tecniche per aggirare il blocco. La funzione di anti-tracciamento impedisce ai tracker di sfruttare avanzate tecnologie di reindirizzamento (come CNAME) per raccogliere i dati degli utenti. Con la nuova versione lanciata quest’oggi, Samsung porta la funzione basata sull’Intelligenza Artificiale a un livello superiore, rilevando i domini che colludono con i tracker classificati e applicando immediatamente la protezione.

In più, sempre a livello di sicurezza, è stato migliorato il rilevamento del phishing, che consente al browser di avvisare gli utenti nel caso capitino su siti fraudolenti che sfruttano URL simili a quelli attendibili nel tentativo di rubare dati di accesso (bancari, ma non solo). Per avere una panoramica a livello di privacy, basta premere sul lucchetto nella barra degli indirizzi per visualizzare un pop-up e verificare la sicurezza della connessione al sito web (tracker bloccati, controllo dei cookie, blocco di autorizzazioni alla posizione, al microfono e alla videocamera). Inoltre è stato migliorato il grafico che aiuta a capire l’effettiva efficacia del blocco degli annunci (che può avvenire con AdBlock o altri componenti aggiuntivi).

La versione 19 di Samsung Internet Browser Beta introduce miglioramenti pure per la Modalità segreta. Ora è possibile sfruttare i componenti aggiuntivi, come ad esempio Traduttore, anche sfruttando questa modalità: basta attivarli o disattivarli nel menu dedicato, esattamente come nella navigazione classica. Ora gli utenti possono sincronizzare i segnalibri tra Chrome per PC e Samsung Internet Browser su smartphone e tablet, sfruttando l’apposita estensione scaricabile dal Chrome Web Store: è possibile accedere facilmente ai siti web preferiti sul PC dai segnalibri salvati sui dispositivi mobili, o viceversa.

Previous Next Fullscreen

La versione 19 è per ora disponibile solo in beta, e ci vorrà qualche settimana prima di vedere le suddette novità sul canale stabile di Samsung Internet Browser. La casa sud-coreana prevede un generico Q4 2022, ma solitamente ci vuole circa un mesetto (o poco più): potremmo vedere un update già entro la fine di settembre o l’inizio di ottobre.

Come scaricare Samsung Internet Browser Beta 19

Samsung Internet Browser Beta 19 è già disponibile al download sul Google Play Store e sul Galaxy Store. Potete scaricare l’aggiornamento cercando nel menu “Gestisci app e dispositivo” del negozio virtuale di Big G (o seguendo più semplicemente il badge qui in basso), oppure nella sezione “Menu > Aggiornamenti” di quello di Samsung.

Potrebbe interessarti: Abbiamo provato Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, ecco com’è andata