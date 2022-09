Se le piattaforme Fire TV e Roku sono molto popolari negli Stati Uniti, la stessa cosa non si può dire per i mercati europei, nei quali gli utenti continuano a manifestare un’importante preferenza per i dispositivi basati su Android TV e per Google TV.

E così nel Vecchio Continente il settore delle smart TV negli ultimi mesi è continuato a crescere grazie in particolare ai risultati ottenuti da Android TV (e Google TV), dalla piattaforma webOS di LG e dalla piattaforma Tizen di Samsung.

Android TV piace sempre di più agli utenti europei

Una conferma in tal senso è arrivata dai dati diffusi da Paul Gray, analista di Omdia, in occasione dell’evento organizzato da Philips all’edizione 2022 dell’IFA di Berlino.

Così come viene mostrato dal seguente grafico, più del 90% delle nuove smart TV vendute può contare su una piattaforma dedicata alla TV per le applicazioni e i relativi servizi integrati (in crescita rispetto all’80% rilevato nel 2019) e negli ultimi anni Android TV ha fatto registrare un importante aumento del suo market share, passando dal 10% ad oltre il 20%.

C’è da precisare che questi dati non includono dispositivi esterni, come Apple TV, Chromecast, Fire TV, Nvidia Shield, PlayStation, Roku e Xbox e si riferiscono soltanto alle nuove spedizioni di smart TV (non tenendo conto delle piattaforme TV in uso attivo).

Paul Gray ha precisato che la piattaforma di Android TV è cresciuta in tutti i segmenti del mercato, da quelli entry level ai modelli top di gamma.

L’analista si è anche soffermato sul cloud gaming, definito come un fenomeno che potrebbe rivoluzionare il settore dello streamig e rappresentare un’enorme opportunità per i produttori di smart TV e per le aziende che hanno già realizzato proprie piattaforme per il gaming.

Fino al 2023, infine, il settore delle smart TV dovrebbe continuare a risentire della crisi economica internazionale mentre un’importante crescita è prevista per il triennio 2024-2026. Staremo a vedere.

