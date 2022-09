Dopo averlo annunciato solo qualche giorno fa, OUKITEL ha finalmente comunicato la data di inizio delle vendite sui mercati globali di OUKITEL RT2, con una imperdibile offerta che sarà valida solo per pochi giorni. Per chi si fosse perso la news, ricordiamo che stiamo parlando di un tablet rugged, dotato di una autonomia strepitosa e di una scheda tecnica niente male, con tanto di certificazioni militari.

OUKITEL RT2 in vendita

Il tablet, che può contare sulle certificazioni IP68, IKP69K e MIL-STD-810H, è dunque pensato per essere utilizzato all’aperto o in ambienti produttivi dove il dispositivo è a rischi di cadute o contatto con liquidi e polvere. OUKITEL però non si è limitata a questo inserendo, forte della propria esperienza in questo campo, anche una batteria da ben 20.000 mAh.

Accompagnata da una ricarica rapida a 33 watt, che permette di completare la ricarica in poco più di 4 ore, la batteria offre un’autonomia mai vista prima: fino a 5 settimane in standby e sei/sette giorni di uso continuo, senza adottare particolari accorgimenti per ridurre i consumi. Una soluzione ideale per chi, ad esempio, lavora in cantiere, o per una fabbrica dove il tablet può essere ricaricato nel fine settimana per essere pronto al lunedì.

OUKITEL ha curato ogni dettaglio di questo tablet, a partire dallo schermo da 10,1 pollici, con risoluzione FullHD+ e con un sistema touch in grado di riconoscere il tocco anche quando l’utente indossa i guanti. La luminosità è inoltre sufficientemente elevata da garantire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

LO sblocco col volto vi eviterà di ricordare PIN o sequenze di sblocco, con la sicurezza messa in campo da Android 12, senza personalizzazioni ad appesantire le prestazioni. Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek MT8788, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, Quest’ultima può essere espansa utilizzando microSD con capacità fino a 1 TB, per archiviare anche grosse quantità di dati.

Oltre a due fotocamere da 16 megapixel, per le foto e le videochiamate, OUKITEL RT2 offre la connettività 4G, con supporto dualSIM, WiFi, Bluetooth 4.2 e GPS, così da aiutarvi a non sbagliare mai strada. Insomma, un tablet che sarà utile in numerose situazioni, dall’uscita in montagna alle spedizioni scientifiche, dagli sport estremi ai lavori nelle condizioni più difficili.

OUKITEL RT2 è in vendita esclusivamente su AliExpress dove sarà in promozione dal 19 al 23 settembre al prezzo speciale di 239,99 dollari, circa 240 euro.

