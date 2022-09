Nelle ultime settimane, Iliad ha registrato diversi disservizi a Milano. In particolare, i problemi riguardano la connessione in fibra ottica che l’operatore ha lanciato ad inizio 2022 andando ad arricchire, con una soluzione davvero conveniente che parte da 15,99 euro al mese per i già clienti mobile, la sua gamma di offerte. I problemi di connettività registrati da Iliad vanno avanti da diversi giorni ed hanno spinto l’associazione dei consumatori Codici Lombardia ad avanzare una richiesta di rimborso per gli utenti danneggiati dal protrarsi del malfunzionamento. Ecco i dettagli:

La fibra Iliad non funziona a Milano: Codici chiede chiarimenti e un rimborso per gli utenti

Le segnalazioni di diversi clienti Iliad, in merito a malfunzionamenti della fibra ottica dell’operatore, hanno spinto l’associazione Codici Lombardia a richiedere chiarimenti all’azienda. Davide Zanon, Segretario di Codici Lombardia, ha dichiarato: “Abbiamo attivato i nostri Sportelli per raccogliere le segnalazioni dei consumatori ed al tempo stesso per fornire assistenza. È chiaro che a fronte dei disservizi che si stanno verificando, Iliad deve risarcire gli utenti danneggiati”.

Come confermato anche da Codici Lombardia, Iliad avrebbe riconosciuto il problema ma non avrebbe fornito i dettagli sulle cause del malfunzionamento e, soprattutto, sui tempi previsti per la risoluzione. Da notare, sottolinea l’associazione, che l’operatore non ha fornito dettagli in merito ad eventuali rimborsi per i clienti danneggiati dal problema che, stando alle segnalazioni, andrebbe avanti dall’inizio del mese di settembre.

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sulla questione, ha aggiunto: “Abbiamo predisposto una richiesta di chiarimenti ad Iliad e ci aspettiamo delle risposte. È doveroso tutelare gli utenti danneggiati, soprattutto in un periodo come questo in cui molti usano Internet anche per lavoro, per via dello smart working”. Gli utenti possono segnalare il problema all’associazione dei consumatori contattando direttamente Codici Lombardia:

al numero 02 36 50 34 38 oppure al 351 79 79 897

inviando una mail a segreteria.sportello@codici.org oppure codici.lombardia@codici.org

Per il momento, Iliad non ha risposto alla richiesta dell’associazione dei consumatori. Il problema alla fibra ottica nell’area milanese è stato confermato dall’operatore che, come sottolinea anche Codici, non è entrato nei dettagli e non ha ancora fornito tempistiche precise per la risoluzione. Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare a breve.