È da parecchio ormai che l’attenzione della community di appassionati è rivolta ai futuri top di gamma di Samsung, gli smartphone della serie Galaxy S23 sono già stati protagonisti di diverse indiscrezioni, le ultime delle quali in ordine di tempo riguardano la fotocamera di S23 Ultra e le dimensioni generali. Oggi arriva qualche piccola informazione riguardante la batteria che sarà implementata sulla versione Plus di Galaxy S23, e alcune supposizioni particolari sul futuro della famiglia Galaxy S; andiamo con ordine.

La batteria di Galaxy S23 Plus appare in un database di certificazione, lancio a febbraio?

L’immagine che potete vedere qui sotto è trapelata da Safety Korea, agenzia sud coreana che si occupa della certificazione delle batterie, e ritrae la componente che verrà montata su Galaxy S23 Plus. Questo si evince dal numero di modello della batteria (EB-BS916ABY) e dal numero di modello dello smartphone in questione, ovvero SM-S916B; tale componente è realizzata dalla cinese ATL (Ningde Amperex Technology Limited) azienda che produce anche le batterie degli ultimi pieghevoli di Samsung.

Come potete notare l’immagine non è di qualità eccelsa ed è dunque difficile reperire da quest’ultima altre informazioni, come ad esempio la capacità che per il momento resta sconosciuta; si può fare però un altro tipo di considerazione: a suo tempo la batteria di Galaxy S22 Plus fu certificata a settembre 2021 e, come tutti sappiamo, la famiglia di smartphone fu presentata a febbraio 2022, potrebbe dunque ripetersi lo stesso anche per i Galaxy S23.

I futuri smartphone top di gamma di Samsung non avranno tasti fisici

Veniamo ora ad un’indiscrezione che suona un po’ strana, almeno per gli standard odierni del settore degli smartphone; attraverso un tweet l’utente OreXDA ha comunicato che in futuro i top di gamma di Samsung non avranno più alcun tasto fisico.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc. All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

Per quanto sia affascinante come idea e sicuramente realizzabile in futuro, difficilmente la vedremo implementata sugli smartphone in arrivo il prossimo anno ma, presumibilmente, dovremo attendere Galaxy S25. Le informazioni al momento sono praticamente nulle, non si sa quale sia la fonte dell’informatore, men che meno come dovrebbe funzionare il tutto; il leaker infatti si limita a sostenere che le funzioni ad oggi deputate ai tasti fisici verranno prese in carico dal software dello smartphone. C’è anche chi ipotizza che un Galaxy S25 senza tasti fisici potrebbe essere una variante del modello principale, magari riservata ad alcuni canali di vendita.

Ad ogni modo al momento si tratta solo di speculazioni, è troppo presto per fare previsioni di alcun tipo su Galaxy S25 (ammesso e non concesso che si chiamerà così), ma in futuro avremo sicuramente qualche informazione in più dalle solite fughe di notizie.

