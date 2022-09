La serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere molto simile a quella S22 per quanto riguarda le dimensioni e le diagonali del display. A ribadirlo è il noto leaker Ice universe, che pubblica una comparazione delle misure tra i prossimi flagship e quelli di quest’anno.

Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22: a cambiare non saranno le dimensioni

Come abbiamo visto, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra non andranno a stravolgere i loro diretti predecessori, e una delle novità principali dovrebbe essere costituita dall’aggiornamento del SoC: il produttore dovrebbe infatti passare al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, probabilmente a livello globale (niente Exynos per quest’anno, forse). Solo sul modello Ultra potrebbe esserci un deciso passo avanti nel comparto fotografico, con l’integrazione del nuovo sensore da 200 MP.

A non cambiare saranno invece le dimensioni, le diagonali e le risoluzioni dei display, perlomeno in base a quanto ha riportato quest’oggi Ice universe: la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe offrire praticamente gli stessi ingombri dei predecessori e gli stessi pannelli, magari con qualche piccolo passo avanti che i numeri a seguire non possono fotografare:

Samsung Galaxy S23: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, display da 6,1 pollici a risoluzione 2340 x 1080

Samsung Galaxy S22: 146 x 70,6 x 7,6 mm, display da 6,1 pollici a risoluzione 2340 x 1080

Samsung Galaxy S23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, display da 6,6 pollici a risoluzione 2340 x 1080

Samsung Galaxy S22+: 157,4 x 75,8 x 7,64 mm, display da 6,6 pollici a risoluzione 2340 x 1080

Samsung Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, display da 6,8 pollici a risoluzione 3088 x 1440

Samsung Galaxy S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, display da 6,8 pollici a risoluzione 3088 x 1440

Come potete vedere, c’è solo una trascurabile differenza nella larghezza e nell’altezza, nell’ordine di frazioni di millimetro. Il noto leaker si è fermato qui e non ha diffuso ulteriori indicazioni. Con l’estate che volge al termine e la presentazione degli ultimi pieghevoli (Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4) ormai alle spalle, i prossimi mesi saranno roventi per quanto riguarda le indiscrezioni per la serie Samsung Galaxy S23. I nuovi smartphone di punta arriveranno nel primo trimestre 2023, per cui c’è tempo per i rumor e le anticipazioni: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

In copertina Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra

