È già passato più di un anno da quando Google ha introdotto la funzione “Emoji Kitchen” sulla sua tastiera Gboard per Android. Questa funzione permette di combinare due emoji per crearne una combinata sotto forma di sticker, che può essere poi inviato tramite le app di messaggistica (anche se non tutte supportano questa funzione).

Alcuni servizi di messaggistica infatti non supportano la funzionalità sticker e, all’invio di una delle combinazioni, potrebbe restituire un errore, oppure inviare lo sticker in formato immagine (jpeg). Fortunatamente tutti i servizi principali, fra cui WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal e Google Messaggi supportano questo tipo di formato.

Le combinazioni possibili sono tantissime e ne vengono costantemente aggiunte di nuove. Alcune di esse sono davvero geniali e vanno oltre il semplice mashup (ad esempio maiale + fuoco = pancetta, pupazzo di neve + fuoco = pupazzo di neve sciolto), altre invece non fanno altro che combinare semplicemente due emoji fra loro. Ecco quali sono le emoji supportate:

Faccine ed emoticon

😀😃😄😁😆😅😂🤣😭😗😙😚😘🥰😍🤩🥳🤗🙃🙂🥲☺️😊😏😌😉🤭😶😐😑😔😋😛😝😜🤪🤔🤨🧐🙄😒😤😠😡🤬☹️🙁😕😟🥺😳😬🤐🤫😰😨😧😦😮😯😲😱🤯😢😥😓😞😮‍💨😖😣😩😫🤤🥱😴😪🌛🌜🌞🤢🤮🤧🤒🤕🥴😶‍🌫️😵‍💫😵🥵🥶😷😇🤠🤑😎🤓🥸🤥🤡👻💩👽🤖🎃😈👿☠️🔥💫⭐🌟✨💯💨💦💤🕳️🎉🎊😺❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍♥️💘💝💖💗💓💞💕💌💟❣️❤️‍🩹💔❤️‍🔥💋🦠💀👁️

Animali e natura

💐🌹🌷🌸🌼🌵🌲🌫️🌪️☃️⛄❄️🔥☀️☁️🌈⭐🌟💫✨🌠🌆🌃🌍🌎🌏🙈🙉🙊🐵🦁🐶🐕🐕‍🦺🐩🦮🐱🐻🐨🐼🐭🐰🐷🐽🦄🐢🐁🐀🐇🐈🐖🐐🦌🦙🦥🦝🐧🐒🦔🦇🪶🐦🦉🐟🐙🦂🕷️🐌🐝🦠

Cibi e bevande

🍊🍌🍓🍍🍋🌶️🥑🍞🧀🌭🎂🧁☕🍴🍽️

Viaggi e luoghi

🎠🌇🏙️🌆🌃🌐

Attività ed eventi

🎖🏅🏆🥇🥈🥉🎁🎉🎊🎈🎂🎄🎃🎗️🎣🪄🎼🎵🎶🎧

Oggetti

🧸👑💎🕶️🩹📰💌🔮🪓🪵

Simboli

❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍🎵🎶 🎼🌐💟♥️

Ecco alcune divertenti combinazioni

Come detto prima le combinazioni sono tantissime. È possibile, ad esempio, trasformare qualsiasi emoji in un fantasma 👻, un alieno 👽, un robot 🤖, una zucca 🎃. Si può anche far cadere l’emoji in un buco 🕳, metterla su un vassoio 🍽, o dargli un paio di cuffie 🎧. Ci sono anche combinazioni “banali” come l’emoji capovolta 🙃 che capovolgerà qualsiasi combinazione, l’emoji con la mascherina 😷 che non farà altro che aggiungere una mascherina, e la stella cadente 💫 che farà girare la testa a tutte. Inoltre, usando le emoji del fuoco ,🔥 albero 🌲, tornado 🌪 , palloncino 🎈 e torta 🎂, si possono creare invece combinazioni molto originali. Vediamo insieme quali sono, secondo noi, le migliori.

Combinazioni di emoji doppie

🌭🌭

🤖🤖

🌪🌪

🤠🤠

😇😇

🤥🤥

🥶🥶

😣😣

😧😧

😤😤

😠😠

🐨🐨

🦠🦠

😫😫

😔😔

😏😏

🍞🍞

😚😚

🎵🎵

🌈🌈

😐😐

😳😳

🦙🦙

🐵🐵

Combinazioni con hot dog

🌭🤡

🌭🤔

🌭🦙

🌭💩

Combinazioni con tartarughe

🐢🎊

🐢❣

🐢🤗

Combinazione con albero

🌲🐵

🌲🐶

🌲🥶

Combinazioni con virus

🦠🍽

🦠🦇

Combinazioni con tornado

🌪🪄

🌪😷

🌪🥶

🌪🐷

Combinazioni random e divertenti

🐷🔥

😶‍🌫️🤡

🕳🐷

🐭🍽

🦇🐦

🎊🐶

🐶🎁

🐶🐩

☃🔥

🎂🔥

🍞🧀

☕🐷

💩🤯

💩🐦

Se siete dei nostalgici delle vecchie blobs di Google rimpiazzate da Android 8, potete farle rivivere nelle combinazioni abbinando la bacchetta magica 🪄 a qualsiasi emoji. Inoltre, con il lancio di Android 12l, Google ha aggiunto delle nuove emoji che è già possibile combinare fra loro, creando anche in questo caso, dei mashup molto divertenti.

Quali sono le vostre combinazioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti.

