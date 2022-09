Così come avviene per tutti gli smartphone più attesi, anche per Samsung Galaxy Z Flip4 è arrivato il momento di venire messo alla prova in un test di resistenza.

Il popolare Youtuber JerryRigEverything ha deciso di volere scoprire quanto la struttura utilizzata da Samsung per consentire al suo nuovo smartphone di ripiegarsi su sé stesso possa influire sulla resistenza complessiva del device, che è stato sottoposto a tutta una serie di test piuttosto “invasivi”.

Anche Samsung Galaxy Z Flip4 viene torturato

Prima di procedere ricordiamo la scheda tecnica del nuovo smartphone pieghevole di Samsung:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260 x 512 pixel

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

8 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 12 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8) e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 123° FoV)

fotocamera anteriore interna da 10 megapixel (f/2.4) integrata con un foro nel display

connettività 5G (single SIM + eSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 3.700 mAh (con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare)

dimensioni: da chiuso 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 mm; da aperto 71,9 x 165,2 x 6,9 mm

peso di 187 grammi

Android 12 con interfaccia One UI 4.1.1

A questo punto è arrivato il momento di scoprire come Samsung Galaxy Z Flip4 si è comportato una volta che è stato messo a confronto con taglierini, attrezzi appuntiti, terra e un accendino. Il video di JerryRigEverything, infine, si chiude con il temuto test di piegatura.

Se siete pronti a vedere uno smartphone da oltre 1.000 euro letteralmente torturato, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente filmato.

Ricordiamo, infine, che Samsung Galaxy Z Flip4 è già disponibile anche in Italia.

