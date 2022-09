Lo scintillante OPPO Reno8 Lite 5G è in offerta al prezzo più basso del Web

I modelli di punta della serie OPPO Reno8 sono approdati in Italia soltanto a fine agosto, ma il più economico OPPO Reno8 Lite 5G li aveva preceduti di un paio di mesi e in questo momento si può trovare in offerta su eBay al prezzo più basso del Web.

OPPO Reno8 Lite 5G in offerta su eBay al prezzo migliore

Lanciato sul mercato italiano al prezzo di listino di 399,99 euro, OPPO Reno8 Lite 5G è già facile da reperire in offerta online su vari store importanti, tuttavia nessuno di questi sconti si avvicina a quello che abbiamo appena adocchiato nella nuova selezione settimanale degli Imperdibili di eBay.

OPPO Reno8 Lite 5G, nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nella più semplice colorazione Cosmic Black, viene infatti proposto in questo momento al prezzo di 318,90 euro. Il prodotto viene spedito dall’Italia con possibilità di spedizione gratuita; il venditore presenta un feedback estremamente positivo (99,6%) e in ogni caso non mancano la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”). Qui sotto trovate il link diretto per l’acquisto:

Acquista OPPO Reno8 Lite 5G Cosmic Black 8 GB + 128 GB a 318,90 euro

Per rendere meglio l’idea della convenienza di questa offerta, sappiate che lo stesso smartphone è attualmente disponibile all’acquisto a prezzo scontato anche su altri store, tuttavia i prezzi finali previsti sono ben più elevati: Unieuro ha in offerta esattamente la stessa versione (Cosmic Black, 8 GB + 128 GB) a 349,90 euro; la stessa cifra viene richiesta anche da Amazon per il modello venduto e spedito da Amazon (anche in colorazione Rainbow Spectrum); infine, lo store ufficiale di OPPO si ferma a 369,99 euro. Insomma, quella su eBay è chiaramente l’offerta migliore attualmente disponibile in rete.

Qualora questo modello non facesse al caso vostro, vi ricordiamo che nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato delle interessanti offerte per OPPO Reno6 Pro 5G e per vari smartphone Android compresi entro la soglia dei 250 euro, tutte ancora valide nel momento in cui scriviamo.

OPPO Reno8 Lite 5G: design e scheda tecnica

Per aiutarvi nella decisione, torna utile ricordare in breve le peculiarità di questo modello. La serie Reno di OPPO è in genere contraddistinta da una notevole cura estetica e OPPO Reno8 Lite 5G non fa eccezione: sottile ed elegante nelle linee, il medio di gamma si fa apprezzare in tutte e due le colorazioni, entrambe capaci di attirare sguardi incuriositi; d’altronde, la texture a triplo strato comprende una grana interna di dispersione, uno strato intermedio di grana SG e una esterna lucida e opaca, e può contare su un rivestimento a due strati che conferiscono un aspetto opaco e al tempo stesso scintillante. Inoltre, il doppio anello LED attorno alle fotocamere posteriori (denominato Dual Orbit Lights) non passa di certo inosservato.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, non ci resta che riportarvi la scheda tecnica completa del dispositivo:

display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, f/1.7, FoV di 79°), sensore per le macro da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4, FoV di 89°)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, FoV di 79°)

connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C

certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W

Android 12 con ColorOS 12

dimensioni: 159,85 x 73,17 x 7,49/7.55 mm, peso di 173 g.

I freddi numeri non vi bastano? Al link sottostante potrete vedere lo smartphone all’opera nella nostra recensione.

Leggi anche: Recensione OPPO Reno8 Lite 5G