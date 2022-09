Settembre è solitamente mese di lanci per il mondo degli smartphone e non solo — tanto che qualche collega dall’altra parte dell’Oceano l’ha simpaticamente rinominato “Techtember” —, ma l’arrivo di nuovi modelli fa sì che anche le offerte sui precedenti diventino più facili da trovare, come quella che oggi vede protagonista l’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G su eBay.

Prima di andare a scoprire i dettagli di questa nuova offerta, vi ricordiamo che proprio ieri vi abbiamo proposto una selezione di smartphone compresi entro la soglia dei 250 euro: se volete spendere di meno, non perdetevela.

OPPO Reno6 Pro 5G in offerta su eBay al prezzo più basso del web

Il produttore cinese ha recentemente portato anche in Italia il nuovo modello di punta della serie Reno, quell’OPPO Reno8 Pro 5G che potete vedere all’opera nella nostra recensione dedicata. Tuttavia, il lancio di un nuovo modello non è un valido motivo per smettere di considerare quello precedente: OPPO Reno6 Pro 5G è ancora oggi uno smartphone valido sotto il profilo tecnico e difficile da ignorare dal punto di vista estetico. Insomma, se volete uno smartphone che non passi inosservato, si faccia valere nell’uso quotidiano e non vi costi un occhio, fareste bene a tenerlo in considerazione, specialmente a questo prezzo.

Cercando tra gli Imperdibili di eBay, infatti, è possibile trovare OPPO Reno6 Pro 5G alla modica cifra di 425 euro: il modello in offerta è in colorazione Lunar Gray e dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista OPPO Reno6 Pro 5G 12 GB + 256 GB Lunar Gray a 425 euro

Il prodotto viene spedito dall’Italia con possibilità di spedizione gratuita; il venditore presenta un feedback estremamente positivo (99,6%) e in ogni caso non mancano la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Ricordate, inoltre, che su eBay è partita proprio ieri una nuova promozione che permette di ottenere uno sconto del 15% grazie ad un coupon dedicato.

