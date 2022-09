Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della disponibilità dell’aggiornamento di sistema Google Play di settembre (distribuito da Google, Google Play Store e Google Play Services), indirizzato alle più svariate categorie di prodotti dagli smartphone, ai tablet, ai dispositivi Android TV e Google TV, ai veicoli con Android Auto, agli indossabili con Wear OS, fino ai computer mossi da ChromeOS.

Grazie all’ultimo aggiornamento viene resa disponibile una funzione che avvisa l’utente qualora alcune delle sue password siano state compromesse.

L’ultimo aggiornamento Google Play vi avvisa se un vostro account potrebbe essere stato compromesso

Il tema della sicurezza in ambito informatico è sempre attuale e Google, consapevole di tutto ciò, viene incontro agli utenti con alcune nuove funzionalità; d’ora in poi utilizzando il riempimento automatico delle password, Google vi avviserà se una precedente violazione di dati rischia di aver compromesso la vostra password, consigliandovi di cambiarla.

Anche l’app Wallet ottiene nuove funzioni grazie all’aggiornamento di cui sopra, l’utente visualizzerà degli avvisi sullo smartphone ogni qual volta stia bloccando, sbloccando o avviando l’auto attraverso l’uso di una chiave digitale.

L’aggiornamento introduce nuove funzioni anche per gli sviluppatori, che possono ora supportare direttamente i servizi relativi alla sicurezza e alla gestione degli account nelle loro app.

Come specificato in altre occasioni gli aggiornamenti di sistema Google vengono installati automaticamente dai dispositivi interessati per impostazione predefinita, trattandosi in sostanza di implementazioni sotto il cofano, dunque non avete necessità di effettuare alcuna operazione per beneficiarne.

