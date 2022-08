Nelle scorse ore sul sito del supporto Google è apparso il post con tutte le novità degli ultimi aggiornamenti di sistema di Google Play, con particolare riferimento a quello del mese di settembre 2022.

Com’è noto, tali aggiornamenti del sistema operativo Android sono forniti sia da Google che da Google Play Store e Google Play Services. Non si tratta di aggiornamenti riservati soltanto ad una determinata categoria di prodotti, bensì disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali telefoni, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, così come veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer e tablet con Chrome OS.

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e altre novità, così come illustrata direttamente da Big G:

Account Management

[Phone] Allows users to hide recommended apps during the Google Kids Space onboarding flow. [2]

[Auto, Phone, TV, Wear] Improvements to account syncing and account recovery. [2]

[Phone] Ability to install Google Kids Space on a tablet’s secondary user during device setup.[2]

Google Play Store

Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times. [3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

New features to the Play Pass and Play Points programs. [3]

Enhancements to Google Play Billing. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

[2] Available through Google Play services v35.22 updated on 09/01/2022

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 09/01/2022

Come installare gli aggiornamenti di sistema di Google

Gli aggiornamenti di sistema di Google vengono installati automaticamente su tutti i prodotti interessati per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze entrando in:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.

