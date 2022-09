Samsung rinnova la sua gamma di tablet Android con il lancio del nuovo Galaxy Tab Active4 Pro. Il tablet arriverà nei negozi a partire da questo mese di settembre puntando a rappresentare un’alternativa “rugged” ai tablet Android di fascia alta grazie ad un comparto tecnico completo e, naturalmente, ad una scocca di molto superiore alla media. A gestire il funzionamento del tablet c’è un SoC Qualcomm tra i più apprezzati sul mercato e la scheda tecnica propone diversi elementi di sicuro interesse. Vediamo tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche ed al prezzo del nuovo Samsung Galaxy Tab Active4 Pro:

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro debutta in Italia: ecco prezzo e specifiche del nuovo tablet rugged

Samsung ha appena annunciato il debutto del nuovo Galaxy Tab Active4 Pro. Il tablet è la nuova proposta della gamma di prodotti rugged della casa coreana proponendo un’elevata produttività agli utenti oltre ad una solidità di livello militare e ad una serie di funzionalità avanzate. Non manca, inoltre, un elevato standard di sicurezza grazie alla piattaforma Samsung Knox che garantisce protezioni hardware e software integrate.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab Active4 Pro arriva sul mercato con un display da 10,1 pollici con pannello TFT LCD e risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Lungo uno dei bordi del display ci sono i tre tasti fisici per la gestione delle varie funzioni del dispositivo. Il tablet può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il chipset è supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (con supporto all’espansione fino a 1 TB tramite microSD).

A garantire un’elevata autonomia troviamo una batteria da 7.600 mAh. Da notare che la batteria è sostituibile direttamente dall’utente che può acquistare una batteria di backup per prolungare l’autonomia di funzionamento del tablet. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro supporta il 5G (con un unico slot per le SIM) oltre alla connettività Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2. C’è anche il chip NFC.

Tra le specifiche “rugged” del nuovo tablet Android di casa Samsung troviamo la certificazione IP68, che garantisce la resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità (in acqua dolce) e per un massimo di 30 minuti, alla sabbia e alla polvere. C’è anche la certificazione MIL-STD-810H. Il display è, invece, protetto dal Corning Gorilla Glass 5. Tra le specifiche troviamo il supporto alla S-Pen, l’integrazione di due microfoni e il sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home.

La scheda tecnica del tablet include anche una fotocamera posteriore da 13 Megapixel con Flash LED ed una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Le dimensioni del nuovo Galaxy Tab Active4 Pro di Samsung sono pari a 242.9 mm x 170.2 mm x 10.2 mm con un peso complessivo di 674 grammi che salgono a 833 grammi considerando la cover protettiva inclusa nella confezione e la S-Pen. Lato software, invece, troviamo Android 12.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab Active4 Pro arriva subito in Italia. Le vendite partiranno nel corso del mese di settembre e il tablet potrà essere acquistato sullo store Samsung, su Amazon oppure presso altri rivenditori dei prodotti della casa coreana. Il prezzo ufficiale per il mercato italiano è pari a 879 euro.

