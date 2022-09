Sempre più indizi ci portano a sovrapporre il prossimo Motorola Edge 30 Ultra con Motorola Moto X30 Pro, smartphone che ha portato al debutto il primo sensore fotografico da 200 MP ed è stato presentato lo scorso 11 agosto in Cina da Motorola. Lo smartphone, atteso nelle prossime settimane, è infatti il protagonista di uno spot pubblicitario trapelato in rete: dal video di circa un minuto emerge ancora una volta la corrispondenza con la variante cinese, sia per quanto concerne l’estetica che per quanto concerne la scheda tecnica (almeno per le specifiche principali).

Motorola Edge 30 Ultra, tuttavia, non è l’unico smartphone che dovrebbe arrivare a brevissimo anche in Europa: oltre al top gamma per eccellenza, infatti, è atteso un nuovo dispositivo di fascia media chiamato Motorola Edge 30 Neo e noto in precedenza come Edge 30 Lite; dello smartphone sono recentemente emerse le possibili colorazioni e sono disponibili al download gli sfondi che metterà a disposizione degli utenti.

Motorola Edge 30 Ultra: trapela il primo spot pubblicitario

Un paio di giorni fa, il noto leaker Evan Blass ha condiviso un post su Twitter che aveva come protagonista il Motorola Edge 30 Ultra: allegato al post è infatti presente quello che sembra essere il primo spot pubblicitario realizzato dalla casa alata in vista del lancio globale del primo smartphone dotato di un sensore fotografico da 200 megapixel (ovvero l’ISOCELL HP1 di Samsung).

Il video, della durata di un minuto, mette in mostra la corrispondenza uno ad uno di questo smartphone con Motorola Moto X30 Pro, annunciato dalla casa alata lo scorso 11 agosto in Cina in concomitanza con il nuovo pieghevole Motorola RAZR 2022, destinato (almeno per ora) al solo mercato cinese.

Al netto della somiglianza estetica e dell’impressionante sensore da 200 megapixel (e qualora lo spot risultasse reale e non di falsa realizzazione), il prossimo Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe potere contare sul potentissimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, sulla velocità di ricarica TurboPower a 125 W e su un display pOLED con alta frequenza di aggiornamento che, unito al supporto al Dolby Atmos, offrirà agli utenti un’incredibile esperienza audiovisiva.

Rispetto a Motorola Edge 30 Pro, il modello Ultra, che si andrà a posizionare al top della gamma, farà un grande salto in avanti in termini fotografici, passando dai 50 megapixel ai 200 megapixel: molto sarà poi fatto dagli algoritmi fotografici che, qualora si rivelassero all’altezza, potrebbero fare una grossa differenza.

Tornando allo spot pubblicitario, questo potrebbe essere un segno dell’imminente arrivo di Motorola Edge 30 Ultra. Ragionando in termini di prezzi, infine, sarà interessante vedere a quale prezzo Motorola deciderà di piazzare questo nuovo smartphone: la versione cinese, Moto X30 Pro, è venduto a circa 540 euro nella configurazione di memorie di base; tuttavia, Motorola Edge 30 Pro ha un prezzo di listino di 849,90 euro e quindi è facilmente ipotizzabile che il modello Ultra possa costare decisamente più, magari sforando il muro dei 1000 euro e avvicinandovisi con le promozioni lancio a cui ci ha abituato Motorola con gli ultimi smartphone.

Motorola Edge 30 Neo: ecco le possibili colorazioni e gli sfondi

Motorola Edge 30 Neo, che fino a qualche settimana fa era noto come Motorola Edge 30 Lite, nome in codice Miami, è il prossimo smartphone Android medio-gamma della casa alata, un dispositivo che andrà ulteriormente ad arricchire la famiglia Edge 30 e che offrirà all’utente uno smartphone basato sulla piattaforma Snapdragon 695 di Qualcomm, affiancata da un massimo di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, dotato di un display pOLED da 6,28 pollici a 120 Hz e di un sistema a doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel (stabilizzato otticamente) e ultra-grandangolare da 13 megapixel.

Il noto leaker Evan Blass, ancora una volta, anche se tramite il portale 91mobiles, ha condiviso alcune immagini (mostrate di seguito) che svelano tutti i dettagli estetici dello smartphone, mostrato nelle quattro colorazioni in cui arriverà: Black Onyx, Veri Peri, Aqua Foam e Ice Palace.

Ad alimentare le voci sull’imminente arrivo dello smartphone ci pensa il portale XDA Developers che ha estratto, direttamente dal firmware del dispositivo, gli sfondi ufficiali che verranno messi a disposizione degli utenti.

Motorola Edge 30 Neo arriverà con 37 sfondi statici in totale, di cui quattro realizzati in maniera specifica per lo smartphone riprendendo le quattro colorazioni in cui verrà commercializzato: questi sfondi hanno una risoluzione di 2160 x 2400 pixel.

Oltre a questi sfondi realizzati ad hoc, Motorola Edge 30 Neo offrirà tanti sfondi in comune con altri smartphone della casa alata, tutti statici ma suddivisi tra sfondi che hanno la capacità di adattarsi tra tema chiaro e tema scuro e sfondi canonici: molti di questi mettono in risalto le qualità dei display OLED, puntando su colori sparati e alternanze tra neri e colori accesi.

Per scaricare il blocco completo degli screenshot, vi basterà seguire questo link, scaricare il file .ZIP ed estrarre le immagini per visualizzarle sul vostro smartphone.

