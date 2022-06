Tra i vari smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato troviamo anche Motorola Edge 30 Lite, protagonista nelle scorse ore di un’apparizione sul Web.

In particolare, è stata pubblicata un’immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto della parte posteriore del nuovo modello di fascia media di Motorola (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento di Motorola Edge 30 Lite

Lo smartphone in questione, nome in codice Miami, dovrebbe poter contare su un display POLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz mentre sulla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera con allineamento verticale.

Stando a quanto si apprende, i due sensori scelti da Motorola dovrebbero avere una risoluzione da 64 megapixel (quello primario, con il supporto fornito dalla stabilizzazione ottica dell’immagine) e da 13 megapixel (probabilmente con lente ultra grandangolare). Nel complesso, tale soluzione dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti risultati più che discreti.

La scocca posteriore sembrerebbe caratterizzarsi per una particolare texture mentre il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro.

A garantire la necessaria potenza ci dovrebbe pensare un processore Qualcomm Snapdragon 695, supportato da una buona quantità di memoria (fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage) e da una batteria da 4.020 mAh (non vi sono dettagli sulla velocità massima di ricarica supportata).

Per quanto riguarda le colorazioni, infine, gli utenti dovrebbero aqvere la possibilità di scegliere almeno tra quattro varianti (Moonless Night, Very Peri, Opal Silver e Green Fig).

Al momento non si hanno informazioni precise sulla data di lancio ma l’attesa non dovrebbe protrarsi molto a lungo. Sarà interessante scoprire se Motorola Edge 30 Lite sarà commercializzato a livello globale e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

