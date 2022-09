Ecco le offerte giuste per acquistare Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono stati tra i primi top di gamma della nuova generazione ma, nonostante siano sul mercato da inizio anno, sono ancora tra gli smartphone più completi e consigliabili in circolazione, soprattutto ai prezzi delle offerte descritte di seguito.

Tutti e tre i top di gamma possono godere dell’impareggiabile supporto software di Samsung — è di ieri la notizia dell’arrivo della One UI 4.1.1 — e il modello “base” figura anche tra i protagonisti delle Offerte di settembre di Amazon. In questa sede vediamo invece tutta la serie e per le offerte bisogna pescare tra gli Imperdibili di eBay.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: offerte eBay

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra non hanno certamente bisogno di presentazioni: stiamo parlando della serie flagship 2022 più conosciuta nel panorama Android. Qualora aveste dei dubbi, trovate comunque la nostra recensione dei primi due a questo link e a quest’altro link la nostra recensione del modello Ultra.

La scelta tra i tre modelli va operata principalmente per ragioni di budget o di preferenza in merito alle dimensioni: se da una parte il modello Ultra è quello tecnicamente più completo e nel complesso più pregiato, Galaxy S22 è quello da scegliere se si preferisce uno smartphone compatto (a questo link potete vederlo all’opera nel nostro confronto dedicato).

Ecco le offerte attualmente disponibili su eBay:

Tutti gli smartphone elencati vengono spediti dall’Italia e offrono un’opzione di spedizione gratuita; il venditore è lo stesso per tutti e presenta un ottimo feedback e in ogni caso non mancano il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”) e la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).