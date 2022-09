A ottobre Google ha aggiunto le frasi rapide di Google Assistant in modo che l’utente possa evitare di pronunciare la “Ok Google” per due azioni specifiche con Google Pixel 6.

In questo modo da allora è possibile dire “Stop” o “Posponi” quando si attiva una sveglia o un timer su Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a, inoltre è stato aggiunto anche il supporto per “Risposta” o “Rifiuta” sulle chiamate in arrivo.

Ora Google sta lavorando per aggiungere la possibilità di silenziare le chiamate in arrivo nello stesso modo tramite frase rapida.

Google sta sviluppando la frase rapida per silenziare le chiamate

Esaminando il codice contenuto nell’APK della versione beta 13.34 dell’App Google, il team di 9To5Google ha scovato delle stringhe che contengono la parola chiave “Silenzio” come nuova frase rapida supportata.

Questa frase rapida presumibilmente disattiverà la suoneria e manterrà la chiamata senza risposta come alternativa alla pressione del tasto del volume. Questa novità è indicata come “v2” nelle stringhe relative alle frasi rapide per le chiamate ed è stata testata internamente.

Attualmente la frase rapida per silenziare le chiamate tramite Google Assistant non è ancora attiva e non è chiaro quando Google prevede di lanciarla sugli smartphone della serie Pixel, tuttavia potrebbe debuttare con il lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

