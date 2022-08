Torniamo a parlarvi di bug che si presentano nei servizi di Big G, dopo i recenti problemi con Android Auto, quello di oggi riguarda alcuni smartphone Pixel che stanno riscontrando anomalie nell’utilizzo di Google Assistant.

Google Assistant apre la tastiera al posto dell’input vocale su alcuni Pixel

Secondo quanto riportato da diverse segnalazioni apparse su Reddit (qui, qui e qui), sembra che un certo numero di utenti Pixel stia riscontrando un fastidioso problema nell’utilizzo di Google Assistant. All’avvio dell’Assistente Google, che sia richiamato tramite pulsante, comando vocale o icona del microfono nella barra di ricerca, quest’ultimo apre sempre la tastiera invece che avviare la ricerca tramite input vocale, nonostante nelle impostazioni dedicate sia correttamente impostata la preferenza su “voce”.

Il bug in questione costringe di fatto gli utenti che lo riscontrano ad eseguire un passaggio in più, andando a cliccare sull’icona del microfono per accedere alla ricerca vocale; sia chiaro non è nulla di trascendentale, ma è comunque fastidioso per chi è solito utilizzare molto l’Assistente Google senza necessità di interagire fisicamente con lo smartphone.

Gli utenti che si imbattono nel bug in questione inoltre visualizzano, nell’angolo in basso a sinistra del riquadro dell’assistente, un tasto viola contenente le lettere TNG.

Secondo alcuni questo sarebbe un rimando a Star Trek: The Next Generation e al modo in cui Google fa, a volte, riferimento ai futuri aggiornamenti dei prodotti esistenti; dunque non è chiaro se l’intera questione sia realmente un bug oppure un test da parte di Big G per un futuro cambiamento da apportare al suo assistente, il fatto che non tutti gli utenti lo riscontrano potrebbe in effetti indicare anche che si tratti di una funzione rilasciata in fase di test. Non ci resta che attendere per saperne di più.

